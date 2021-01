Titrologie du 30 janvier 2021 : Bill Gate annonce une autre pandémie

La titrologie du 30 janvier 2021 plonge le lecteur dans la crise sanitaire mondiale qui frappe le monde depuis un an. En effet, on apprend que Bill Gates, richissime américain annonce une autre pandémie après celle de la covid 19. La revue de la presse ivoirienne tourne également des élections législatives prévues pour le 6 mars 2021.

Titrologie du 30 janvier 2021: Faut-il craindre une autre pandémie ?

L'information est publiée par Le Quotidien d'Abidjan dans sa titrologie du 30 janvier 2021. Notre confrère soutient que Bill Gates annonce une pandémie plus grave que la covid -19. Il cite les propos du milliardaire américain qui avance qu' "elle doit être prise au sérieux". Par ailleurs, ce journal de l'opposition nous fait remarquer que l'écrivaine camerounaise Calixte Béyala rend un "hommage exceptionnel" à l'ancien président Laurent Gbagbo, avant le retour de celui-ci en Côte d'Ivoire. Le Quotidien d'Abidjan mentionne aussi qu'à "quelques semaines des législatives 2021, des Ivoiriens fuient en masse au Ghana".

À propos des élections législatives du samedi 6 mars 2021, Le Mandat confie que le ministre Kobenan Kouassi Adjoumani, cadre du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), le parti d'Alassane Ouattara, a "fait reculer le FPI et les GOR". Il faut noter qu'à six mois du scrutin des législatives, Ibrahime Coulibaly-Kuibiert, le président de la Commission électorale indépendante (CEI) a fait le point des candidatures, note le média.

Dans la titrologie du 30 janvier 2021, nous apprenons auprès de Le Patriote qu'à l'occasion des législatives, le "V Baoulé" se dresse contre le Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI).

Pour sa part, Soir Info revient sur une fusillade et des affrontements sanglants qui se sont déroulés dans la commune de Port-Bouët. Le journal évoque "un mort, plusieurs blessés dont un lycéen par balle". Il précise que le personnel soignant de l'hôpital général a été attaqué.