Affaire Ousmane Bamba: ​René Yedieti (LDF) en route pour la MACA?

Rebondissement dans l'affaire Ousmane Bamba et René Yedieti. La justice ivoirienne vient de prendre une importante décision qui fait planer le doute sur l'avenir du PDG de la Librairie de France Groupe (LDF).

Rebondissement dans l'affaire Ousmane Bamba et René Yedieti

Les Ivoiriens ont assisté, médusés, il y a quelques années, à cette accusation rocambolesque contre Monsieur Ousmane Bamba, homme d'affaires, portant sur la somme de 10 milliards FCFA, initiée par Monsieur Réne Yedieti, PDG de LDF.

Et pourtant, c'était tout le contraire, à en croire l'une des parties en conflit. En effet, apprend-on, après avoir accusé Monsieur Ousmane Bamba d’avoir détourné la somme de 10 milliards, le PDG de LDF s’est vu mis hors de cause par une ordonnance de non lieu devenue définitive.

Dans le même temps, Monsieur Ousmane Bamba portait à son tour plainte contre Rene Yedieti, Patrick Atlan, Atlan Cédric et Atlan Ayméric pour détournement de deniers portant sur la somme de plus de trois (03) milliards.

Après avoir minutieusement enquêté pendant plus de quatre années sur la plainte d’Ousmane Bamba, le juge d’instruction dont le flair légendaire ne surprend plus, a été convaincu de la culpabilité de Monsieur Rene Yedieti, Patrick Atlan et son fils Atlan Cédric et les a renvoyés devant le tribunal correctionnel pour y être jugés.

Par contre, dit-on, Monsieur Atlan Aymeric, fils de Patrick Atlan, qui aurait décidé de fuir la justice ivoirienne, s'est vu lancer un mandat d'arrêt par le juge d’instruction, afin de le cueillir pour qu’il réponde de ses actes.

Ainsi, tous les accusés devraient comparaître très bientôt devant le tribunal pour écouter la sentence a eux infligée par le tribunal.