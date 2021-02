Football : Canal+ récupère les droits TV de la Ligue 1 et 2

Récupération des droits TV de la Ligue 1 et de la Ligue 2 par CANAL+, a annoncé vendredi la LFP qui souligne que l'engagement du groupe CANAL+ court jusqu’à la fin de la saison selon l’accord passé entre les deux parties.

Droits TV: Canal+ diffusera en direct les matchs de Ligue 1 et 2

Le Groupe CANAL+ diffusera en direct et en exclusivité l’ensemble des matchs de Ligue 1 et huit des dix matchs de Ligue 2. La chaîne cryptée disposera également de l’intégralité des droits magazines en semaine et le week-end.

Dans un communiqué, le diffuseur historique du championnat de France de football et la LFP ont annoncé avoir trouvé un accord pour que la chaîne cryptée récupère les droits TV vacants de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Mais seulement jusqu'à la fin de la saison.

Pour ce faire, la chaine cryptée a conclu un accord auprès de la LFP. Elle ajoutera, selon les informations de RTL, 35M€ aux 330M€ prévus sur la saison. Au total, selon nos estimations, les clubs de Ligue 1 et Ligue 2 devraient obtenir cette année plus de 680M€ contre le 1,23 milliard d’euros prévu initialement au titre des droits domestiques.

Selon BFMTV, la Ligue va récupérer au final un total sur la saison de 670 millions d'euros de revenus de droits TV, soit une baisse de 50% sur ce qui était prévu à l'origine avec Mediapro.

Mercredi, l'attribution à Canal+ du Classico OM-PSG, en codiffusion avec Téléfoot, pouvait être perçue comme les prémices d'un réchauffement entre Canal+ et le football français. La filiale de Vincent Bolloré, toutefois, avait refusé une négociation de gré à gré et continuait de réclamer un appel d'offres sur l'intégralité des droits TV de la Ligue 1. Elle n'a cessé de souffler le chaud et le froid.