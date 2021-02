Titrologie du lundi 8 février 2021- Législatives: L'opposition a perdu

Titrologie du lundi 8 février - La revue de presse de l'actualité ivoirienne de ce lundi est dominée par le décès de Dona Fologo et les rapports de force entre le pouvoir et une opposition fragilisée par la désunion, à moins d’un mois des législatives du 6 mars.

Titrologue : Législatives 2021: Gbagbo lance “31 loups” pour “affronter” Bédié

L’opposition ivoirienne aux aboies devant le parti présidentiel plus que jamais déterminé à rafler la quasi-totalité des 225 sièges à l’Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. C’est dans quelques 26 jours que les élections législatives auront lieu. Le rêve d’une alliance PDCI-FPI-USD pour contrer la montée en puissance du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), qui ne veut rien lâcher dans cette élection, n’aura existé que du bout des lèvres.

Du moins c'est ce qui ressort de plusieurs unes des journaux ivoiriens de ce début de semaine.

Une bataille perdue qu’affiche clairement L’Essor ivoirien qui titre “PDCI-FPI, l’alliance de circonstance vole en éclat”. Le quotidien va loin, tout comme Le Temps, pour révéler des consignes claires données depuis la Belgique par Laurent Gbagbo, fondateur du FPI. L'ex chef d'état ivoirien est en Belgique depuis sa mise en liberté conditionnelle par la Cour Pénale Internationale. Cette institution judiciaire l'accuse d'avoir commis des crimes contre l'humanité lors de la crise de 2011. Il a été relaxé, mais un appel de la procureur Fatou Bensouda à l'étude le contraint à une liberté provisoire en Belgique.

“Gbagbo (l'ancien Président ivoirien) nous a demandé d’aller à l’affrontement avec le PDCI”, affirme Marie-Odette Lorougnon du FPI, rapporte L’Essor. Au total, le parti de l’ancien chef de l’État ivoirien, toujours en liberté conditionnelle à Bruxelles, aurait donné “des engagements fermes” à “31 jeunes loups” pour prendre d’assaut le parlement ivoirien, précise Le Temps.

Un mot d’ordre qui ferait "trembler Aby Raoul et le PDCI, selon Le Matin, la parti d’Henri Konan Bédié, ayant décidé de passer à l'offensive, signe Le Belier intrépide.

Le parti au pouvoir, pour sa part, continue sur la lancée victorieuse après la présidentielle, pour mobiliser ses partisans. Sortons massivement pour voter et donner l'Assemblée nationale à Ouattara”, a relayé dans Le Jour plus, la ministre du gouvernement ivoirien, Mme Kandia Camara, vice-présidente du RHDP.

Titrologie du lundi 8 février : le décès de Laurent Dona-Fologo, “l’un des derniers Mohicans de Félix Houphouët Boigny” s'en va

La presse ivoirienne dans son entièreté a rendu un hommage fort à Laurent Dona Fologo. L’ancien Ministre et président du Conseil économique et social a tiré sa révérence vendredi 05 février 2021, à Abidjan, suite à une infection au Covid-19. Une grosse perte pour la Côte d’Ivoire. Henri Konan Bédié, pour Le Nouveau réveil, et Alassane Ouattara, dans Le Matin, saluent la mémoire de cet illustre héritier du père fondateur.

Il faut noter que GPS de Guillaume Soro et le Cojep de Charles Blé Goudé ne participent pas à la campagne électorale pour les législatives de 2021. L’ex-Président de l’Assemblée Nationale de Côte d’Ivoire et ses militants continuent de nier toute légitimité au Président Alassane Ouattara. De ce fait, l'ancien patron des Forces Nouvelles et ses camarades ne se voient pas participer à ses élections organisées sous sa mandature qu’ils taxent d’illégale.

Titrologue, voilà la titrologie du lundi 8 février 2021.