Padémie de la Covid 19 : Le Togo enregistre son 80e décès

Le Togo a franchi la barre de 80 décès dans la crise sanitaire de la covid 19. Selon le bilan établi par les autorités du pays le dimanche 7 février 2021, le nombre total de cas positifs s'élève à 5 483.

Togo/ Covid : 5 483 cas positifs signalés

À la date du dimanche 7 février 2021, la République du Togo enregistrait 5 483 cas positifs de malades de la covid 19. On dénombrait 47 nouveaux cas dont l'âge varie entre 4 et 85 ans. Les autorités togolaises révèlent que 836 personnes avaient été testées.

Par ailleurs, le nombre de personnes guéries est de 15, ce qui porte le nombre total de patients guéris à 4 550. Toutefois, un cas de décès a été signalé. Le nombre total de décès est estimé à 80 à ce jour. Un total de 213812 tests de laboratoire ont été effectués sur toute l’étendue du territoire national.

À l’image d'autres pays du monde, le Togo subit la montée en puissance de la covid 19. Le médecin-colonel Djibril Mohama, responsable de la Coordination nationale de gestion de la riposte contre la covid 19, était monté au créneau en janvier.

"L’augmentation est à la fois communautaire, mais aussi vient des cas de voyageurs. Pour le mois de décembre, sur un peu plus de 11 000 voyageurs, il y a 152 cas et au mois de janvier en cours, pour un peu plus de 5.000 voyageurs, il y a déjà 120 cas. L’augmentation des cas s’explique aisément par le non-respect des mesures barrières dans les bars et les lieux de culte", avait-il laissé entendre. Il n'avait pas écarté la probable mise en place du couvre-feu dans les villes de Lomé et Kara. Pour lui, cette avancée de la maladie à coronavirus est provoquée par le "non-respect des mesures barrières dans les bars et lieux de culte".