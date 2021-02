Titrologie du 10 février 2021 : «Ouatarra et Bédié s'évitent...les raisons»

La Titrologie du 10 février 2021 fait un large écho de la rencontre entre Hamed Bakayoko et Maurice Kakou Guikahué. Dans le même temps, Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié s'évitent royalement. Les élections législatives du 6 mars prochain cristallisent également les titres de la presse ivoirienne à paraître, ce mercredi.

Titrologie du 10 février 2021 : Guikahué : « Merci au Président et au Gouvernement »

La scène politique ivoirienne est parsemée de contradictions et de situations souvent incompréhensibles pour l'oeil profane, qu'il paraît véritablement difficile d'avoir une lisibilité claire des évènements. Les alliances se nouant au gré des intérêts, les ennemis d'hier peuvent devenir les amis d'aujourd'hui et vice-versa. Alors que Maurice Kakou Guikahué est venu dire "Merci au Président et au Gouvernement" après son hospitalisation à Paris", comme le relaie le journal gouvernemental Fraternité Matin, Soir Info fait état de ce que "Ouattara et Bédié s'évitent..." Et le confrère d'en donner "les raisons".

"Guikahué (PDCI) salue les efforts du gouvernement Hamed Bakayoko", poursuit L'Expression. " Nous avons une oreille attentive auprès du Premier ministre qui a pris des engagements", insiste le Secrétaire exécutif du PDCI à la une de l'Intelligent d'Abidjan. "Hambak-Guikahué, la décrispation", note pour sa part L'Essor ivoirien. A cet effet, Le Miroir d'Abidjan n'a pas manqué de mentionner à sa une : "Hamed Bakayoko, l'infatigable apôtre de dialogue et de paix." Le Temps vient pourtant avec un son discordant en plaquant à sa première page : "Guikahué et Niamkey Koffi convoqués chez Hamed Bakayoko."

Dans les colonnes du confrère sus-mentionné, accusé de négocier son retour avecle RHDP, "Charles Blé Goudé fait une mise au point". "Pour son retour en Côte d'Ivoire, Blé Goudé dit non à une opération parallèle", se veut plus formelle Notre Voie. Affaire coup d'Etat manqué de décembre 2020 : "Un complice de Soro fortement impliqué", note Abidjan 24. Après la mort de Laurent Dona Fologo, une autre triste nouvelle frappe les Ivoiriens. "Tia Koné est décédé hier", note Le Temps. "Cacao, qui veut tuer l'or brun ?" s'interroge L'Inter.

A propos des élections législatives à venir, la presse ivoirienne est quasiment en branle. "Législatives du 6 mars : Bédié et le PDCI tremblent devant la machine RHDP", titille Le Jour Plus. "Un Maire PDCI rend hommage à Ouattara", note Le Matin. "Le PDCI vérouille tout", renchérit pour sa part Le Bélier intrépide. Avant que son alter égo, Le Bélier n'ajoute : "L'étau se resserre autour du RHDP." "Les candidats indépendants donnent l'insomnie à Ouattara", titre Le Temps.

Le Patriote, journal proche du pouvoir, vient avec un tout autre sujet en indiquant à sa une : "Eurobond 2021, une mobilisation record de plus de 557 milliards FCFA captés par la Côte d'Ivoire sur 1836 milliards d'intention." Le Quotidien d'Abidjan explique pour sa part "Comment le régime et Kandia ont organisé la capturation de l'école". Et le quotidien Aujourd'hui de s'interroger : "De quoi le régime est-il si fier ?"

La note sportive de la Titrologie du 10 février 2021 est donnée par le confrère Super Sport qui fait le classement des footballeurs ivoiriens les mieux payés. "Pépé, premier avec un salaire de 543 millions de FCFA", révèle le tabloïd. Eliminatoire CAN 2021 : "Ces Eléphants qui inquiètent Beaumelle", poursuit le confrère.