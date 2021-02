Titrologie du 13 février 2021 : Michel Gbagbo parle de son père

Dans la titrologie du 13 février 2021, le retour de Laurent Gbagbo est abordé par la presse ivoirienne. Michel Gbagbo fait des révélations sur l'arrivée de son père en Côte d'Ivoire. Les élections législatives du 6 mars n'échappent pas à la revue de la presse.

Titrologie du 13 février 2021 : Michel Gbagbo accable Ouattara

Dans les colonnes du journal L'Inter, "Michel Gbagbo parle du retour de son père". Pour le fils de l'ex-président ivoirien, le chef d'Etat Alassane Ouattara tente de gagner du temps sur le dossier du retour du fondateur du Front populaire ivoirien (FPI), un parti politique de l'opposition qui a perdu le pouvoir le 11 avril 2011. Par ailleurs, notre confrère nous explique comment Henri Konan Bédié, le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) et Laurent Gbagbo, opposant historique de feu Félix Houphouët-Boigny, ont réglé le cas de Gagnoa sous-préfecture dans le cadre des élections législatives. Maurice Kakou Guikahué dit sa part de vérité, apprend-on.

Pour sa part, Le Quotidien d'Abidjan indique qu' "un institut français fait des révélations sur des officiers ivoiriens". Le journal de l'opposition croit savoir pourquoi la dernière sortie de Laurent Gbagbo dérange tant Alassane Ouattara et le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), le parti au pouvoir. Il ouvre une lucarne sur les législatives du 6 mars 2021 en dévoilant la stratégie du FPI et du PDCI pour en venir à bout des actuels tenant du pouvoir ivoirien.

Législatives 2021 : les partis politiques s'activent

Selon Le Patriote, le parti politique d'ADO est en conquérant dans les régions du Cavally et du Gôh pour les futures législatives prévues pour le 6 mars 2021. "Ses femmes et ses hommes sont prêts à barrer la route à l'opposition", écrit le journal proche de la présidence de la République. Au sujet de la sécurité intérieure, Le Patriote soutient que la Police nationale est en quête de nouvelles stratégies.

Dans la titrologie du 13 février 2021, nous apprenons auprès de Le Nouveau Réveil que le professeur Niamkey Koffi fait le grand déballage sur le PDCI et l'élection des députés qui pointe à l'horizon. "Il faut que le PDCI-RDA prenne les manettes du Parlement", déclare ce proche du "sphinx" de Daoukro. Le Nouveau Réveil poursuit en apprenant qu'en Côte d'Ivoire, le championnat national de Ligue 1 démarre le 19 mars 2021.

"Un mois avant les législatives, la gifle de la chefferie et la reine de N'gatagolikro aux candidats PDCI", note le quotidien Le Matin dans sa livraison du samedi 13 février 2021. Pour ce média, il est clair qu'Hamed Bakayoko, Premier ministre et ministre d'Etat, ministre de la Défense, candidat à Séguéla, est face à un poids coq. "En attendant la perte de son poste de député, Guillaume Soro lâché de toutes parts", ajoute Le Matin.

Soir Info met en lumière l'intervention de la représentante du mouvement de Soro en Côte d'Ivoire qui livre de graves confidences. Pendant ce temps, L'Expression confirme que "Ouattara met fin au calvaire du peuple Dida" par la construction du pont de la rivière Boubo.