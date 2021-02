Titrologie du 16 février 2021:KKB"Je veux accompagner le Pdt Ouattara"

La Titrologie du 16 février 2021 est cristallisée par le bouillonnement au sein des partis politiques et les états-majors des candidats aux élections législatives, du 6 mars prochain. Pendant ce temps, après la Covid-19 qui fait déjà des ravages, la presse ivoirienne fait état d'une épidémie de la fièvre hémorragique à virus Ebola qui est aux portes de la Côte d' Ivoire.

Titrologie du 16 février 2021 : « Ebola, l'ouest ivoirien grandement menacé »

La Côte d'Ivoire est-elle en passe de sortir de l'ornière ? Cette interrogation, loin de semer la panique au sein de la population ivoirienne, invite plutôt à prendre des précautions selon ce qui est indiqué par le Gouvernement ivoirien. "Un foyer de Covid-19 découvert à Ferké", titre Notre Voie. Annonçant une nouvelle épidémie d'Ebola à l'est de la Guinée, Le Nouveau Réveil lance l'alerte : "L'ouest ivoirien grandement menacé."

Le peuple ivoirien et la classe politique ivoirienne se donnent toutefois rendez-vous, le premier samedi du mois de mars, pour le renouvellement du Parlement ivoirien. "À 17 jours des législatives, Kandia, Ouloto, Ly-Ramata... arment les femmes", note Le Rassemblement. "On va démontrer notre majorité dans tout le pays", prévient Pr Armand Ouegnin (EDS) à la une de Le Temps. "Partis politiques et indépendants se disputent le terrain", indique pour sa part Le Miroir d'Abidjan.

"Legislatives / précampagne électorale : Le RHDP utilise abusivement les moyens de l'État", accuse Le Bélier. "Ça chauffe à Gagnoa", fait remarquer Abidjan 24. Et pour cause, Pr Maurice Kakou Guikahué, Secrétaire exécutif du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI), et Marie Odette Lorougnon, Vice-présidente du Front populaire ivoirien (FPI), tendance pro - Gbagbo, s'affrontent dans la région du Gôh. "Gbagbo m'a dit de ne pas céder", revèle Marie Lorougnon dans les colonnes de Le Jour Plus.

(A suivre)