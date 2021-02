Titrologie du 25 février 2021 : « Gbagbo dévoile la date de son retour »

La Titrologie du 25 février 2021 fait un large écho sur la date de retour en Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo, selon les précisions d'Assoa Adou, le SG du FPI pro-Gbagbo. La ferveur des élections législatives s'est également emparée de la presse ivoirienne à la veille du lancement de la campagne électorale. Le chassé-croisé continue par ailleurs entre Guillaume Soro, ancien Président de l'Assemblée nationale, et ses compagnons.

Titrologie du 25 février 2021 : Retour de Gbagbo « Les GOR toujours dans leur rêveries »

Après la mise sur pied du Comité d'accueil de l'ancien président ivoirien, Laurent Gbagbo, le Secrétaire général du Front populaire ivoirien (FPI), Dr Assoa Adou, s'est adressé à la presse nationale et internationale. Aussi, la date du retour de l'ex-chef d'État, en procès à La Haye et dont l'acquittement a et prononcé par la Chambre préliminaire I de la Cour pénale internationale (CPI), a inondé la Titrologie du 25 février 2021. "Gbagbo arrive à mi-mars", annonce Le Temps. "Le retour triomphal de Gbagbo fixé à la mi-mars", déclare pour sa part Le Quotidien d'Abidjan ? Et Soir Info d'ajouter : "Gbagbo dévoile la date de son retour en Côte d'Ivoire."

Ce retour à Abidjan de Gbagbo Laurent n'est nullement partagé par tous les journaux ivoiriens. "Retour de Gbagbo, les GOR toujours dans leur rêveries", ironise Le Mandat. Avant que Le Jour Plus ne vienne mettre à nu le pot aux roses du camp Gbagbo à propos de la date de retour de l'ex-président de la République de Côte d'Ivoire : "Ce que Assoa Adou et sa bande cachent aux Ivoiriens."

Pour l'Expression, à propos des élections législatives, "PDCI et EDS surfent sur l'image d'Houphouët et de Gbagbo", car ils sont en manque d'arguments. L'Essor ivoirien indique pour sa part que le Président Ouattara, prsident du Rassemblement pour la dmocratie et la paix (RHDP, pouvoir ivoirien) a optéé pour "un lancement éclaté de la campagne". Le Matin donne par ailleurs le ton en annonçant que "Les chefs du Gbêkê prennent un engagement fort". Présentant le ministre Sidi Touré, porte-parole du Gouvernement ivoirien , en train d'acheter de la banane braisée, le quotidien Aujourd'hui fait remarquer que les législatives constituent "le temps des folles promesses".

Henri Konan Bédié, président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) et ancien Président de l'Assemblée nationale au temps de Félix Houphouët Boigny, s'est adressé au peuple ivoirien à propos du prochain scrutin législatif. "Le Président Bédié explique les 3 enjeux des législatives", titre Le Bélier intrépide. "Bédié lance l'appel à la mobilisation aux Ivoiriens", croit savoir Dernière Heure Monde. "Bédié lance un appel à la mobilisation à tous", indique pour sa part Le Nouveau Réveil.