Législatives à Toulepleu: Le Préfet déplore l'attitude de certains candidats

Le mercredi 03 mars 2021, le Préfet du département de Toulepleu, Bini Koffi Étienne, a convoqué, dans le cadre de ses compétences d'administrateur du département, en collaboration avec la Commission Électorale Indépendante (CEI), tous les candidats ainsi que les parties prenantes du processus électoral à une réunion de sensibilisation et de formation.

Legislatives 2021 à Toulepleu : le Préfet Bini Koffi pas content de certains candidats

Cette rencontre visait entre autres objectifs à renforcer les capacités des candidats sur le mode opératoire du scrutin législatif du 06 mars 2021 tout en les sensibilisant à entreprendre une campagne sans heurt.Si l'explication du mode opératoire de ce scrutin local a été l'apanage de Djimarie Gnande Barthélemy,président départemental de la CEI,les messages de sensibilisation et les appels à la tenue d'une élection apaisée ont été concurremment lancés par le Préfet Bini Koffi,le Président départemental de la CEI et le président du collectif des chefs de villages et de quartier de Toulepleu ,Ouhodjiro Robert.

Les candidats ont reçu pour recommandation de restituer le message à leurs militants sur le terrain.Tous les candidats étaient présents et se sont engagés à une campagne et un scrutin sans violence à l'exception du candidat du PDCI-RDA et une indépendante qui ont manqué à l'appel du Préfet sans toutefois se faire représenter. Une situation que regrette le Préfet Bini Koffi qui estime que cette absence est susceptible de renforcer la tension et d'entraîner des difficultés dans le déroulement de la campagne voire du scrutin.Car les candidats(absents)ne sont pas au même niveau d'information et de formation que les présents et par ricochet leurs militants.Somme toute,le Préfet reste confiant et prévoit une ultime rencontre avec tous les candidats le vendredi 05 mars 2021.



L'absence du candidat du PDCI Dénis Kah Zion qui a pourtant à travers le nouveau Réveil du lundi dernier adressé un courrier au secrétaire général de la CEI le mettant en garde sur une quelconque fraude est considérée comme une défiance vis-à-vis du représentant de l'État.

. Il faut dire que les affiches de la ministre Anne Ouloto ont été déchirés par des personnes identifiées comme étant des proches de Anne Ouloto. La ministre a d'ailleurs demandé plus d'observateurs dans le département de Toulepleu pour s'assurer d'une élection transparente.