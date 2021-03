Titrologie du 11 mars 2021 : « Hambak, pourquoi maintenant ? »

Page noire pour la titrologie du 11 mars 2021. La presse ivoirienne se fait un large écho de la mort du Premier ministre Hamed Bakayoko. Tous les confrères qui ont paru, ce jeudi, entre deux sanglots, s'interrogent à propos du sort qui s'est abattu sur la Côte d'Ivoire, pour que deux Premiers ministres décèdent en l'espace de huit mois.

Titrologie du 11 mars 2021 : « La Nation pleure le PM Hamed Bakayoko »

Foudroyante nouvelle ! Celle du décès à Berlin du Premier ministre, chef du gouvernement ivoirien, Hamed Bakayoko. Dans la titrologie du 11 mars 2021, les principaux journaux ivoiriens reprennent en boucle cette information. "Le Premier ministre Hamed Bakayoko a tiré sa révérence, hier", titre d'entrée Le Jour Plus. "La Nation pleure le PM Hamed Bakayoko", indique pour sa part Le nouveau Réveil. "Le Premier ministre Hamed Bakayoko n'est plus", renchérit Générations nouvelles. "Hamed Bakayoko est mort; la réaction de Ouattara", note à sa une Soir Info. "Alassane Ouattara pleure un fils, un homme d'Etat, une personnalité d'une grande générosité, et d'une loyauté exemplaire", martèle Le Matin. Le Patriote, journal créé par le défunt chef de la primature ivoirienne, n'a eu d'autre mot que d'écrire "Hambak" sur une page complètement noire. "Ham not Back", déclare L'Inter, avant d'expliquer "qui était l'homme".

Le Matin et Rassemblement interrogent en choeur : "Hambak, pourquoi maintenant?" Crie de coeur repris par L'Expression qui s'écrie : "Adieu Hambak", avant d'indiquer qu'il était "l'homme aimé de tous". "Un grand fils de la Côte d'Ivoire s'est éteint, hier", mentionne L'Intelligent d'Abidjan à sa première page. Notre Voie revient cependant sur la tragédie qui frappe le pays de Félix Houphouët-Boigny : "Ouattara perd un 2ème Premier ministre en 8 mois." Et L'Inter d'ajouter : "Ouattara pleure un autre fils". Et Fraternité Matin, le quotidien gouvernemental de s'écrier : "Hamed Bakayoko, hélàs !" Le quotidien Aujourd'hui est quant à lui dans l'effroi. "Hambak, peur sur la ville", s'exclame le confrère proche de l'opposition.