L'animatrice Gliss citée dans un scandale sexuel: Police Secours réagit

L’animatrice ivoirienne Gliss Touhakeusseu Estelle est au cœur d’un scandale sexuel qui enflamme la toile depuis le vendredi 26 mars 2021. Ce qui s’est passé.

La belle Gliss Touhakeusseu Estelle, plus connue sous l’appellation Gliss la Glissaille, est l’une des meilleures animatrices radio de Côte d’Ivoire.

Agent de Radio Nostalgie depuis plusieurs années, cette charmante jeune dame vend également ses services à des chaînes de télévisions et elle est régulièrement sollicitée pour l'animation dans certains évènements.

Dans une interview récemment accordée au magazine Ayana, elle a brièvement expliqué son parcours dans l’univers des médias.

‘’ Mon parcours est complètement atypique. J’ai pris le micro un petit peu par hasard. J’étais encore au Lycée à Dabou (45 km d’Abidjan), Lycée Leboutou. On recevait Bernard Dadié pour l’honorer et j’ai été celle qui devait faire le poème de bienvenue. Après ma prestation, j’ai été repérée par un animateur de cave qui faisait un programme de littérature que j’ai rejoint. Ensuite, l’émission en tant que co-animatrice et c’est comme ça, le directeur de la radio m’a proposée de présenter d’autres émissions sur cette radio. Peu de temps après, quand je suis arrivée à Abidjan, je suis passée par Cocody Fm puis par le magazine de Tips à l’époque et maintenant je suis à Nostalgie. J’ai aussi fait quelques présentations télé sur la chaîne nationale’’, a-t-elle expliqué.

Le vendredi 26 mars 2021, Gliss s’est retrouvée au cœur d’un scandale sexuel qui a enflammé les réseaux sociaux. Certains internautes disent avoir identifié la jeune femme dans une vidéo à caractère pornographique, devenue virale sur la toile.

Mais, à en croire Police Secours, l'animatrice n’est pas concernée par cette vidéo. ‘’Mademoiselle Gliss, en étroite collaboration avec la plate-forme POLICE SECOURS et la police scientifique, a pu procéder à la suppression de ce post mensonger et diffamatoire à l'encontre de sa personne. L'animatrice tient à préciser encore une fois qu'elle n'est ni de loin ni de près concernée par les dites images et supposée vidéo. Nous prions donc toutes personnes ayant reçu ce grossier montage de bien vouloir en arrêter la diffusion au risque de poursuites judiciaires. Nous comptons sur vous par ailleurs pour signaler toutes autres pages servant de relais à cette fausse information. L'auteur de la publication est activement recherché‘’, a rapporté Police Secours.