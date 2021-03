Titrologie du 30 mars 2021: «Un prétexte pour faire un coup à Gbagbo»

L'actualité politique qui supplante la Titrologie du 30 mars 2021 est principalement de trois ordres : L'élection du Président de l'Assemblée nationale ivoirienne, l'attaque terroriste de Kafolo et Kalobougou et le rebondissement dans l'affaire du bombardement de Bouaké. La presse ivoirienne est également revenue sur les nominations en cours à la tête de l'État.

Titrologie du 30 mars 2021 : « Ce que Ouattara a dit aux Députés RHDP, hier »

30 mars 2021, c'est le jour de vérité au sein du Parlement ivoirien, où les députés ivoiriens se choisiront un nouveau Président de l'Assemblée nationale. À cet effet, le Président Alassane Ouattara a eu une rencontre décisive avec les Parlementaires issus du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP). "Ce que Ouattara a dit aux Députés RHDP, hier", révèle d'entrée L'Intelligent du Jour. Au terme de ces conciliabules entre le Président ivoirien et la majorité parlementaire, le candidat du Parti au pouvoir a été désigné. "Présidence de l'Assemblée nationale : Amadou Soumahoro, candidat du RHDP", croit savoir Le Patriote. Et Le Matin de confirmer : "Les 154 Députés donnent quitus à Amadou Soumahoro." L'Essor ivoirien se veut plus formel : "Amadou Soumahoro conserve son fauteuil aujourd'hui." Le Rassemblement s'interroge cependant : "Amadou Soumahoro, quitte ou double ? 4 candidats en lice." Le Sursaut revient pour sa part sur "ce lourd passé qui dessert Amadou Soumahoro". Le Jour Plus explique "comment Ouattara a tout bouclé hier avec le RHDP".

L'ancien Président ivoirien, Henri Konan Bédié, Président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) est pour sa part monté au créneau pour donner des consignes fermes aux Députés : "Vous représentez toute la Côte d'Ivoire", a adressé le Président Bédié aux Parlementaires. Le Bélier intrépide note pour sa part "les denières consignes de Bédié aux Députés PDCI-RDA".

Le Chef d'Etat ivoirien a procédé à la nomination du nouveau Scretaire général de la Présidence. "Abdourahamane Cissé succède à Patrick Achi", précise Le Miroir d'Abidjan. A propos de la formation du nouveau Gouvernement, Dernière Heure met à nu "le coup que le RHDP préparait en catimini", avant d'ajouter que "des cadres PDCI ont été démarchés pour trahir le Président Bédié". Situation qui crée somme toute quelques tensions au sein des partis politiques de l'opposition. Le nouveau Réveil déclare à propos : "L'opposition dans un gros dilemme."

La Titrologie du 30 mars 2021 ouvre également une lucarne sur l'affaire du Bombardement de Bouaké a par ailleurs ressurgi, alors que l'ex-chef d'Etat ivoirien, Gbagbo Laurent, aura une audience décisive, mercredi 31 mars, devant la Chambre d'Appel de la Cour pénale internationale (CPI) à La Haye. "Bombardement du camp français de Bouaké : 17 ans après, qui a peur de la vérité ?" s'interroge Notre Voie. "Des soldats français font de graves révélations", ajoute pour sa part Le Quotidien d'Abidjan. Me Jean Balan, avocat français, réagit cependant à la une de Le Temps : "Un prétexte pour faire un coup à Gbagbo." Puis, il ajoute : C'était une manipulation française pour se débarasser de Laurent Gbagbo."

La Côte d'Ivoire a à nouveau été victim d'une attaque terroriste, dans la nuit de dimanche à lundi. "Hambak qui avait fait le serment de les combattre, décédé, les terroristes reviennent et frappent par deux fois", indique Soir Info. L'Intelligent d'Abidjan croit savoir "ce qui s'est passé à Fafolo et Kolobougou". Le quotidien Aujourd'hui note que face aux nouvelles attaques terroristes contre le pays, "l'armée est impuissante". Et pourtant, L'Expression se veut plus rassurant : "Premier test réussi pour le ministre Téné Birahima." "Les FACI mettent en déroute les assaillants", confirme Fraternité Matin, le journal gouvernemental.

Vingt (20) jours aujourd'hui qu'Hamed est décédé, mais la presse ivoirienne continue de lui dresser des lauriers. "La générosité faite homme", s'exclame Le Patriote, journal créé par le défunt Premier ministre.