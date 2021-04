Les avocats de l’ex-chef de l’ État ivoirien, Laurent Gbagbo, ont réagi à la décision de la chambre d’appel, confirmant l’acquittement de leur client, prononcé à la majorité des juges, mercredi 31 mars 2021.

Laurent Gbagbo est-il libre, à qui la victoire ?

10 ans après l’ouverture de leur dossier devant la Cour pénale internationale, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, sont définitivement libres. La Chambre d’appel de la Cour pénale internationale (CPI) a confirmé mercredi la décision d’acquittement prononcé en première instance le 15 janvier 2019 en leur faveur. Dans son arrêt, la Chambre d’appel a rejeté, à la majorité, les deux moyens d’appel du Procureur, à savoir que la décision de la Chambre de première instance d’acquitter MM. Gbagbo et Blé Goudé (I) avait enfreint les exigences statutaires et (II) a été prise sans articuler correctement et appliquer systématiquement une norme d’administration de la preuve clairement définie et son approche pour évaluer le caractère suffisant de la preuve.

La Chambre d’appel a conclu, entre autres, que, si les chambres de première instance devaient idéalement rendre le verdict et les motifs de façon simultanée, un délai entre le prononcé d’un verdict et ses motifs ne peut nécessairement invalider un procès dans son ensemble. Au contraire, une telle séparation peut être clairement justifiée dans les circonstances particulières d’une affaire ; le plus évident à cet égard est lorsque la liberté d’un accusé acquitté est en jeu. La Chambre d’appel a également rejeté l’argument selon lequel les deux juges de la Chambre de première instance formant la majorité n’avaient pas articulé et appliqué de manière cohérente la norme d’administration de la preuve. La Chambre d’appel a noté à cet égard que les deux juges avaient estimé que les éléments de preuve contre les deux accusés étaient exceptionnellement faibles.

« Il s’agit de la victoire d’un homme, le Président Gbagbo… »

« Il s’agit de la victoire d’un homme, le Président Gbagbo, dont l’innocence est enfin pleinement reconnue. Le Président Gbagbo a toujours dit qu’il croyait en la justice. Aujourd’hui, justice est faite. Il s’agit aussi d’un moment important pour la Côte d’Ivoire : le Président Gbagbo a toujours dit que le processus judiciaire permettrait de faire advenir la vérité. La décision d’aujourd’hui va dans le sens d’une véritable réconciliation », ont réagi dans un communiqué les avocats de l’ex-chef d’ État ivoirien, dans une déclaration signée de Me Jennifer Nahouri.

Laurent Gbagbo, fondateur du Front populaire ivoirien( FPI) et l’ex-chef de la galaxie patriotique, M. Charles Blé Goudé, avaient été traduits devant cette juridiction internationale il y a 10 et 7 ans. La procédure concerne des faits en relation avec la crise électorale de la présidentielle d’octobre 2020. Au moins 3000 personnes ont perdu la vie lors de la crise politico-militaire née de son refus de céder le pouvoir à Alassane Ouattara. L’actuel Président avait été déclaré élu par la commission électorale indépendante(CEI) et reconnu par la communauté internationale.