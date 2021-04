Le célèbre avatar Chris Yapi a-t-il pris le contrôle de la page Facebook du pasteur Couper décaler, Makosso Camille ? C’est en tout cas, la grosse question que se posent présentement de nombreux internautes.

Chris Yapi met en difficulté le pasteur Makosso Camille

Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, dans la soirée du mardi 16 mars 2021, le mystérieux avatar, Chris Yapi, a accusé le pasteur ivoirien Makosso Camille, d’avoir voulu s’enrichir sur la dépouille mortelle du Premier ministre Hamed Bakayoko, décédé le 10 mars des suites d’un cancer du foie. Il avait même ajouté un enregistrement sonore dans lequel l’on reconnaissait aisément la voix du roi de la marmaille, Makosso Camille.

‘’Je prends trop de risques pour ce parti-là, avec la notoriété que j’aie aujourd’hui sur le plan mondial et dans mon pays. On va aller rencontrer le frère du président pour lui exposer ma stratégie. S’il dit que ce n’est pas bon, je sors de son bureau. Je m’en vais dormir, c’est clair. Mais au stade où on est arrivé là, je ne suis pas prêt à taper poto‘’, avait-on entendu.

Depuis lors, le pasteur Couper-décaler a multiplié les sorties, en s’attaquant ouvertement à l’ancien président de l’Assemblée nationale, Soro Guillaume, qu’il accuse d’être caché derrière le célèbre et très controversé avatar.

Quant à Chris Yapi, il semble avoir concocté un plan contre le pasteur Makosso Camille. En effet, des publications surprenantes sur la page Facebook du pasteur, en ce 1er avril 2021, font penser clairement que l’avatar en aurait pris le contrôle. ‘’C’est fait, nous avons pris le contrôle de la page du pasteur marmailleur. « La lutte de l’information continue » Chris YAPI ne ment pas‘’, pouvait-on lire sur la page de Makosso.

De plus, un texte intitulé: ‘’Acquittement à la Cpi, douche froide au palais présidentiel d’Abidjan‘’ et une vidéo faisant des révélations sur l’absence de la France, des États-Unis et de l’Union Européenne, aux obsèques de feu le Premier ministre Hamed Bakayoko, ont été publiés sur la page Facebook de Makosso.

Chris Yapi a même promis de faire d’autres révélations sur le roi de la marmaille. ‘’La prise de la page est une preuve de notre infiltration à tous les niveaux. A 20h, heure d’Abidjan, nous allons révéler sur sa propre page la vie secrète de cet homme Makosso. Une Enquête de 05 jours pour l’exposer au yeux du monde. Soyez connectés à 20h. Chris YAPI ne ment pas‘’, a-t-il annoncé. Est-ce un poisson d ‘Avril? Attendons de voir!