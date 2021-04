Laurent Gbagbo et son ancien ministre de la Jeunesse Charles Blé Goudé ont été définitivement acquittés par la Cour pénale internationale (CPI) le mercredi 31 mars 2021. Henri Konan Bédié, patron du PDCI-RDA (Parti démocratique de Côte d’Ivoire), place beaucoup d’espoir dans le retour de l’époux de Simone Gbagbo, déchu de la présidence ivoirienne le 11 avril 2011.

Laurent Gbagbo gagne son duel contre la CPI

La CPI a mis fin à l’affaire Gbagbo. Le fondateur du Front populaire ivoirien (FPI) est définitivement libre. La chambre d’appel de la Cour pénale internationale (CPI) a confirmé l’acquittement de l’ex-président Laurent Gbagbo et de son protégé Charles Blé Goudé, le mercredi 31 mars 2021. Rappelons que les deux personnalités politiques étaient en liberté sous conditions.

L’ancien président ivoirien était jugé à La Haye pour crimes contre l’humanité et crimes de guerre qui auraient été commis pendant la crise postélectorale de 2010-2011.

« À la majorité, la chambre d’appel rejette l’appel du procureur et confirme la décision de la chambre de première instance », s’était exprimé le juge présidant la chambre d’appel, Chile Eboe-Osuji.

L’autre bonne nouvelle, c’est que la CPI « abroge par la présente toutes les conditions restantes à la libération de M. Gbagbo et M. Blé Goude ».

Par ailleurs, la cour ordonne aux fonctionnaires du tribunal de « prendre des dispositions pour le transfert en toute sécurité de M. Gbagbo et M. Blé Goudé vers le ou les États d’accueil ».

Bédié souhaite un « bon retour » à Gbagbo et Blé Goudé

En Côte d’Ivoire, une partie des Ivoiriens, notamment les partisans du camp Gbagbo, attend impatiemment le retour du « Woody » de Mama. Le père de Michel Gbagbo a déjà obtenu ses passeports de la part de l’Etat ivoirien.

L’opposant historique de feu Félix Houphouët-Boigny a d’ailleurs exprimé son désir de retrouver très vite Abidjan, la capitale économique ivoirienne.

La mise en liberté définitive de M. Gbagbo n’a pas échappé à l’ancien chef d’Etat Henri Konan Bédié. L’homme qui préside aux destinées du PDCI depuis plus de vingt ans s’est réjoui à l’annonce de la CPI.

« C’est avec une grande joie que j’ai appris, ce mercredi , la confirmation de l’acquittement du PR Laurent Gbagbo et du Min. Charles Blé Goudé par la Cour pénale internationale (CPI) « , a déclaré le natif de Daoukro.

Selon lui, leur liberté « n’aurait jamais dû être entravée depuis la décision rendue en 1ère instance ».

En outre, l’ancien allié d’Alassane Ouattara et du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) souhaite que « l’acquittement de ces deux personnalités et leur retour définitif en Côte d’Ivoire » contribuent « à la décrispation de la vie politique nationale ».

Poursuivant, Bédié n’a pas manqué de souhaiter un « bon retour » à Abidjan à Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, le fondateur du COJEP (Congrès panafricain pour la justice et l’égalité des peuples) et ancienne figure de la galaxie patriotique.

Le procès du président Gbagbo a débuté le 28 janvier 2016 à La Haye. Le 15 janvier 2019, après plus de sept ans de maintien en détention, Laurent Gbagbo a été acquitté par la CPI.