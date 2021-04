Que se passe-t-il à la mairie du Plateau, moins d’un mois après la réélection du maire Jacques Ehouo en tant que député de la commune?

Crise de carburant à la mairie du Plateau après une campagne en grandes pompes du Maire Jacques Ehouo

Brillamment réélu Député de la commune du Plateau au terme d’une campagne grandement médiatisée, Jacques Gabriel Ehouo est à nouveau sous les feux des projecteurs.

Le filleul de l’ancien maire Noël Akossi Bendjo est accusé d’avoir puisé dans les fonds de la mairie pour financer sa campagne électorale face à Ouattara Dramane, son ex-challenger aux législatives du samedi 06 mars 2021.

À l’issue des élections, le budget de carburant de la municipalité n’est plus exécuté. Une indiscrétion au sein de la mairie attirait déjà l’attention sur le fait que le la ligne budgétaire du carburant aurait été détournée aux fins de faire campagne pour l’actuel député-maire.

Cette situation gardée secrète, a fini par être aujourd’hui étalée au grand jour. Selon des indiscrétions au sein de la Mairie du Plateau, les agents municipaux se plaignent de plus en plus après que leurs primes de carburant, ont carrément disparues.

Exécutée de juin 2020 à décembre 2020, la mise à disposition du carburant aux agents municipaux, s’est arrêtée de façon anormale au mois de janvier 2021 avant de reprendre de façon sporadique en février à la veille des élections, pour disparaitre de nouveau une fois l’élection législative close.

Ce qui fait dire à certaines personnes au sein même du conseil municipal, que le maire aurait utilisé cet argent aux fins de financement de sa campagne électorale.

Il faut savoir que, dans son budget de fonctionnement de près de dix milliards de francs CFA par an, la rubrique carburant mobilise plusieurs centaines de millions de francs CFA.

Cette enveloppe est destinée à une répartition entre les conseillers municipaux et les agents de mairie concernés sur un an.

Comment comprendre que cette enveloppe s’épuise après avoir couvert seulement six mois et que par coïncidence, sa distribution s’arrête juste au lendemain de l’élection législative qui a mobilisé beaucoup de fonds de part et d’autres?

Aujourd’hui un fait est là : il n’y a plus de carburant à la mairie du Plateau et les agents sont obligés de payer de leurs poches l’essence pour se déplacer avec les véhicules de la mairie alors qu’une ligne annuelle existe bel et bien pour cela.

Un énième scandale qui vient éclabousser le député-maire Jacques Ehouo, après celui qui avait vu la démission spectaculaire en février, du responsable de la sécurité à la police municipale de la mairie du Plateau .

Interrogé pour en savoir davantage sur cette autre affaire, Joel Agoly, le directeur de la communication de la Mairie, n’a pas souhaité s’exprimer, toujours fidèle au mot d’ordre du député-maire: « Sans bruit ».

Mais à la mairie, la question revient dans toutes les conversations: Où est donc passé l’argent du carburant de la mairie ?