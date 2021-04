Charles Blé Goudé, ancien co-détenu de l’ex-Président Laurent Gbagbo, s’est adressé au Président Alassane Ouattara sur France 24. Il lui demande clairement de s’impliquer pour faciliter leur retour en Côte d’Ivoire.

La question du retour en Côte d’Ivoire de Laurent Gbagbo (fondateur du Front Populaire Ivoirien – FPI) et Charles Blé Goudé est désormais sur la table. Après le dénouement heureux de l’affaire les concernant, les deux politiciens ivoiriens veulent regagner la terre ivoirienne. L’ex-chef d’État ivoirien et son ancien ministre de la Jeunesse ont été acquittés par la Cour Pénale International (CPI) des charges de crimes contre l’humanité mercredi 31 mars 2021. Leur procès qui durait depuis une dizaine d’années est désormais terminé.

Cet acquittement devrait logiquement accélérer leur retour à Abidjan comme l’avait promis le Président Alassane Ouattara. Le président ivoirien refusait de s’immiscer dans une procédure judiciaire. Cependant, il avait promis prendre des mesures en cas d’acquittement des prévenus pour faciliter leur retour en Côte d’Ivoire. Les deux opposants étant libres, Ouattara doit traduire ses promesses en actes dans une démarche d’apaisement.

En effet, en parallèle de la procédure à la CPI, Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo sont condamnés par contumace à 20 ans de prison par la justice ivoirienne. Lors de sa prise de parole télévisée sur France 24, l’ex-ministre ivoirien s’est adressé au Président Ouattara, lui demandant de prendre une décision d’amnistie ou une grâce présidentielle qui permettrait leur retour en Côte d’Ivoire.

« Je fais cette demande aux autorités ivoiriennes, au chef de l’ État ivoirien, de faire un geste en notre faveur afin que nous puissions rentrer en Côte d’Ivoire auprès des nôtres (…) Et auprès desIvoiriens pour que nous puissions prendre notre place dans la constructionde la Côte d’Ivoire nouvelle », a plaidé l’ancien détenu du centre pénitencier de Scheveningen, à La Haye.

« Le président Laurent Gbagbo et moi sommes liés politiquement et juridiquement. Laurent Gbagbo est mon leader. Et quand je demande un geste, c’est un geste global. C’est vrai que je ne suis pas son porte-parole, mais je partage cette douleur avec lui et je pense que nous avons exprimé notre désir de retourner en Côte d’Ivoire », a poursuivi le président du COJEP.