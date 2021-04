Bb Carla, sœur cadette de feu Ange Didier Houon alias Dj Arafat, s’est à nouveau illustrée sur la toile, en ce début du mois d’avril 2021. Ce qui s’est passé.

Bb Carla s’illustre à nouveau sur les réseaux sociaux

Après s’en être prise à maintes reprises à sa mère Tina Glamour, qu’elle accuse de n’avoir pas été une bonne mère, Carla Kéké ou encore Bb Carla, soeur cadette du roi du Couper-décaler, Dj Arafat, avait lancé un SOS il y a quelques jours.

» Je suis en train de mourir à petit feu. Je souffre d’une infection pulmonaire et d’une blessure à la cheville qui a duré 1 an. Ma mère ne fait rien pour arranger cela. Je souffre, je ne dors pas la nuit. J’ai maigri, il ne reste que mes os. Quand je l’appelle, elle ne répond pas ou elle me traite de droguée, de c… Si aujourd’hui, je suis comme ça, c’est à cause d’elle … Tout ce que je veux, je veux aller dans un centre, me faire soigner », avait-elle posté sur les réseaux sociaux.

Jeudi 1er avril, soit deux semaines après son appel à l’aide, Bb Carla a donné une nouvelle qui suscite l’inquiétude de plusieurs internautes. »Hospitalisée au CHU de Cocody chambre 11 , 12e étage. Venez. Moi je suis oxygénée, sans ça, je ne peux pas respirer », a-t-elle indiqué. Alors que de nombreux internautes ont commencé à pointer du doigt Tina Glamour, la jeune fille est revenue à la charge pour dire qu’il s’agissait d’une blague.

»Poisson d’avril, je me porte bien, ça va’‘, a-t-elle écrit. Une blague que n’ont pas du tout appréciée de nombreux observateurs. »Regardez-moi les choses comme ça, demain quand tu vas dire que tu as un problème, ️ personne ne va prendre au sérieux. On peut plaisanter avec tout, sauf sa santé et sa vie », a déploré un internaute, quand un autre écrivait: »Donc ma chérie, tu as le courage de jouer avec ton état sanitaire?… OK; prochainement, même si tu dis que tu es mourante, personne ne va te croire … », a-t-il prévenu.