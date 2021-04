Emma Lohoues a publié un message sur sa page Facebook, lequel message devrait servir de leçon aux deux influenceuses Emmanuelle Keita et Lolo Beauté qui se crêpent le chignon sur la toile.

Emma Lohoues, sa leçon à Emmanuelle Keita et Lolo Beauté

Les deux web influenceuses ivoirienne Lolo Beauté et Emmanuella Keita se sont récemment affronté par vidéos interposées sur les réseaux sociaux. Tout est parti d’une publication de la promotrice du Suggar Daddy. Emmanuella Keita dit avoir été victime plus d’une fois d’attaques répétées de la part de la sœur de pasteur Makosso. Des attaques qu’elle dit ne plus supporter. Elle a donc diffusé une vidéo en direct de sa page Facebook dans laquelle elle dit ses vérités à Lolo Beauté.

« Lolo Beauté, qui t’a donné l’occasion de parler de moi ? Comme à tes habitudes, tu m’as traitée de prostituée … Tout le monde peut parler de moi, sauf toi… Pour moi, ce n’est pas ça être une femme d’affaires…Ta richesse n’est que dans ta tête. Ça fait cinq ans que tu fais les clowns sur les réseaux sociaux. On n’a pas besoin de dénigrer pour se positionner. Une femme forte n’a pas besoin de gesticuler. Je suis beaucoup plus intelligente que toi. Je ne suis pas comme toi… », a matraqué Emmanuelle Kéita.

Dans la foulée, Lolo Beauté est montée au créneau pour répondre à l’ex-épouse du footballeur ivoirien, Coulibaly Kafoumba. « La différence entre toi et moi, c’est que tu es une prostituée qui ne gagne pas de clients, et moi, une chef d’entreprise », a lancé Lolo Beauté. Cette querelle par vidéo interposée entre ces deux influenceuses a suscité des réactions de plusieurs internautes qui estiment que ces deux dames sont beaucoup trop âgées pour s’adonner à ce genre de spectacle sur la toile.

Et la Queen Emma Lolo siffla la fin des hostilités

Quelques jours après cet accrochage entre Emmanuela Keita et Lolo Beauté, l’actrice ivoirienne et véritable femme d’affaires Emma Lohoues a publié un message qui renvoie dos à dos ce petit monde. « Une femme qui sait ce qu’elle vaut ne se compare pas à une autre. Elle reste juste forte, sereine et confiante ! », a posté Emma Lohoues, qui en réalité ne joue pas dans la même catégorie que les jeunes starlettes du web.