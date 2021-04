La Titrologie continue d’être marqué par l’acquittement définitif et le retour en Côte d’Ivoire de Laurent Gbagbo et Blé Goudé. Des victimes de la crise ivoirienne s’opposent cependant à ce retour, ou du moins, brandissent un autre procès. La formation d’un nouveau gouvernement est également en téléchargement dans la presse ivoirienne du jour.

Titrologie : Le Pdt du collectif des victimes : « Nous allons les (Gbagbo et Blé Goudé) accompagner à la Maca dès leur retour »

La Titrologie de ce mardi 6 avril revient sur la décision de la Chambre d’appel à La Haye. L’ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et son ministre de la Jeunesse ont été définitivement acquittés devant la CPI. Les deux Ivoiriens jugés par la Cour pénale internationale entendent désormais rentrer à Abidjan. Pour son retour en Côte d’Ivoire, Gbagbo passe à la vitesse supérieure », lance à sa une, Le Temps. « Gbagbo parle et annonce son retour incessamment », indique Soir Info. « Laurent Gbagbo et Blé Goudé s’en remettent à la CPI pour leur retour au pays », note l’Intelligent d’Abidjan.

Notre Voie explique de son côté « Comment Ouattara prépare le retour de Gbagbo ». Mais ce retour annoncé de l’ancien président ivoirien ne sera visiblement pas de tout repos. « Les victimes peuvent saisir la CPI pour d’autres charges », apprend-on de L’Expression. Puis, Issiaka Diaby, président du collectif confie au confrère : « Nous allons les accompagner à la Maca dès leur retour. »

« La CPI n’a pas été à la hauteur d’un jugement crédible », se désole Soromidjo sur L’Essor ivoirien. « Non au tapis rouge pour Gbagbo », revient à la charge les victimes dans les colonnes de Le Matin. « Les victimes des crises disent non et non » au retour de Gbagbo Laurent, apprend-on de Le Rassemblement. Le Jour Plus pose pour sa part un regard retrospectif : « Et si Gbagbo avait accepté sa défaite ! »

La vérité sur le supposé deal entre Gbagbo et Affi N’Guessan

L’actualité politique ivoirienne fait également état de rumeurs persistantes sur les relations entre Gbagbo et Pascal Affi N’Guessan. « Aucun accord entre Gbagbo et moi », dément formellement l’ancien Premier ministre ivoirien chez le confrère L’Inter. « Je n’ai aucun accord avec Gbagbo », insiste le Président d’une tendance du Front populaire ivoirien (FPI) sur Le Jour Plus.

Notre Voie revient sur « la mise au point de Pascal Affi N’Guessan, président du FPI ».

« Depuis Bruxelles, Assoa Adou donne des nouvelles rassurantes » sur le retour de Gbagbo, confie Le Bélier. Me Claver N’Dry, Avocat de Blé Goudé, à Le Quotidien d’Abidjan : « Ce que Gbagbo m’a dit après avoir interrogé Mangou. »

Après l’acquittement de Gbagbo, d’autres procès pourraient voir le jour à La Haye. « De graves secrets dévoilés sur le sort réservé au camp Ouattara », apprend-on de Le Quotidien d’Abidjan. Et le quotidien Aujourd’hui d’enfoncer le clou : « Côte d’Ivoire : La haine au coeur du pouvoir. »

L’ancien ministre des Transports, Anaky Kobéna, au président ivoirien : « Libérez tous les prisonniers politiques ! », peut-on lire sur Générations nouvelles.

Nouveau Gouvernement ivoirien, au coeur des dernières tractations

Après le décès du Premier ministre Hamed Bakayoko, le chef d’Etat ivoirien, Alassane Ouattara a nommé Patrick Achi. L’honneur échoit donc au nouveau chef du gouvernement de Côte d’Ivoire de composer son équipe. La presse ivoirienne annonce à cet effet un communiqué de la Présidence de la république, ce mardi.

A propos de la formation de ce nouveau gouvernement, Le Bélier intrépide fait état du « Gros dilemme de Ouattara ». Puis, le confrère prévient sur « ce qui va se passer aujourd’hui ». Mais avant, l’ancien chef d’Etat Henri Konan Bédié, président du Parti démocratique de Côte d’ivoire (PDCI), est monté au créneau. « Voici les conseils de Bédié à Achi Patrick », apprend-on du Bélier.

Le nouveau patron du gouvernement ivoirien, « Patrick Achi prie pour la paix en Côte d’Ivoire », indique toutefois L’Expression.