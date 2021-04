L’actrice ivoirienne, Bleu Brigitte, par ailleurs mère du blogueur Apoutchou national, a eu une chaude empoignade avec l’ex animatrice de la Rti, Hanny Tchelley. Ce qu’il s’est passé.

Ça chauffe entre Hanny Tchelley et Bleu Brigitte

Invité à l’émission Faha Faha diffusée sur Ivoire Musique TV, l’ancien animateur de la Rti, Barthélémy Inabo Zouzoua, a apporté son soutien à l’animatrice Annie France Bamba qui, en mai 2020 lors d’un numéro de l’émission peopl’Emik, affirmait que la musique de la chanteuse Couper décaler, Vitale, donnait envie de se suicider. « Si Vitale n’est pas d’accord, ce qu’on lui a reproché là, qu’elle le fasse bien. Elle ne sait pas chanter, elle le sait. Il faut qu’elle apprenne à chanter. Ce n’est pas une injure quand on te dit que tu ne sais pas chanter », a-t-il ajouté.

Cette sortie de Barthelemy Inabo a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux dont celle du blogueur ivoirien Stéphane Agbré alias Apoutchou national. « Quand on vieillit, on doit être sage. Tu ne peux pas aider quelqu’un, faut pas dénigrer son travail. Le vieux, peut-être que c’est la vieillesse qui te fatigue. Dans les années 60, avec CP2, CE1, ou niveau CM2, tu pouvais travailler à la fonction publique. C’est de cette manière qu’à ton époque, c’est parce qu’ il n’y avait pas beaucoup d’animateurs que toi-même tu es devenu animateur. Sinon en âme et conscience, nous tous, on sait qu’en Côte d’Ivoire, en matière de diction tu n’étais pas fort dedans », lui a lancé le fils de l’actrice ivoirienne, Bleu Brigitte.

Ces propos du jeune blogueur ont suscité une vague de réactions dont celle d’une ancienne animatrice de la Rti, Hanny Tchelley qui, dans une sortie sur les réseaux sociaux, s’est adressée à la mère de ce dernier, l’actrice Bleu Brigitte.

« Nous sommes tous tombés des nues de voir le fils de notre consœur Brigitte Bleu descendre M. Barthélémy Inabo sur les réseaux sociaux à cause des critiques faites sur Vitale. Ce jeune ne connaît pas Barthélémy Inabo pour lui proférer des injures acerbes sur les réseaux sociaux… cet enfant insulte Barthélemy Inabo qui peut être son père juste parce qu’il a une connexion internet. Qu’est-ce qu’il connait en musique ? Il est artiste ? Brigitte Bleu sa mère est artiste. Elle est donc consciente de ce que représente Barthélemy Inabo pour l’art en Côte d’Ivoire. Elle devrait s’excuser auprès de Barthélémy Inabo. Mettre son fils au pas. L’interpeler afin qu’il arrête de proférer des injures aux gens, à des aînés à lui sur les réseaux sociaux. Ce n’est pas ça être cyberactiviste ou influenceur. Brigitte Bleu, je t’interpelle encore une fois: va demander pardon à Barthélémy Inabo. Présente tes excuses à Barthélémy Inabo pour ces injures que ton fils a proférées à son encontre », a déclaré Hanny Tchelley.

Dans la foulée, Bleu Brigitte est montée au créneau pour cracher ses vérités à l’ex-animatrice. » Toi Hanny Tchelley, tu es une championne en matière d’injures. C’est vous les intellectuels. Tes parents t’ont sûrement très bien éduquée. Mais est-ce que ce sont tes parents qui t’ont conseillé d’exposer la vie intime de ce grand homme politique sur les réseaux sociaux. Un homme politique que nous respectons tous. Tu as eu le courage de t’immiscer dans sa vie privée; en plus, sur les réseaux sociaux. Est-ce que ce sont tes parents qui sont responsables des propos que tu as tenus à l’encontre de ce président ? Si tu es fatiguée de parler de politique, occupe-toi de ta petite famille. Laisse mon nom en paix. Si tu veux revenir au pays, cherche d’autres sujets pour faire tes buzz. Cette affaire avec M. Barthélémy Inabo et mon fils, je peux moi-même m’en occuper. Ne prononce plus mon nom dans tes posts sur internet », a répondu la mère d’Apoutchou national.