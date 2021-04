En Côte d’Ivoire, la liste complète du nouveau gouvernement est attendue, ce mardi 6 avril 2021. Le gouvernement devrait être composé de 35 membres contre 41 pour le précédent.

Nouveau gouvernement: La liste complète connu ce mardi

C’est ce mardi 6 avril 2021 que la présidence ivoirienne dévoilera la composition du nouveau gouvernement. La nouvelle équipe gouvernementale, la première que dirigera Patrick Achi, le nouveau Premier ministre ivoirien, sera composée de 35 membres. Selon le confrère Africa Intelligence, Alassane Ouattara, le président ivoirien, aurait décidé de se séparer de plusieurs caciques de son parti, le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP).

Ce nouveau gouvernement devrait sans surprise, voir la titularisation au ministère de la Défense, du ministre Birahima Ouattara, frère cadet du chef de l’exécutif ivoirien. Ministre chargé des Affaires présidentielles, le président du Conseil régional du Tchologo assurait l’intérim depuis le 8 mars dernier, de l’ex-Premier ministre ivoirien et ministre de la Défense, Hamed Bakayoko, malade, décédé le 10 mars 2021. Kouadio Konan Bertin dit KKB devrait également être reconduit à la Réconciliation nationale. Un portefeuille ministériel qu’il occupe depuis la fin de l’élection présidentielle de 2020.

Dans ce nouveau gouvernement, l’on note le départ de Sidiki Konaté, ancien ministre ivoirien de l’Artisanat et ex-membre de la rébellion armée de Guillaume Soro. « J’informe mes amis et sympathisants que je ne fais pas partie du nouveau gouvernement. Dieu en a décidé ainsi », a posté, sur sa page Facebook, le député fraîchement élu de Man-commune. Autre départ annoncé, c’est celui du ministre Mamadou Sanogo, initialement en charge de l’Économie numérique et de la Poste. Il avait été nommé en 2019, en remplacement de Claude Isaac Dé, nommé ministre auprès du Premier ministre d’alors, Amadou Gon Coulibaly.

Une équipe sans les partis de Bédié et Gbagbo

Contrairement à ce qui avait été annoncé, aux premières heures de la dissolution par le président Alassane Ouattara, du précédent gouvernement, EDS et le PDCI-RDA ne devraient pas effectuer leur entrée dans le gouvernement. À en croire, des sources proches des partis des deux anciens présidents, Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié, auraient posé un certain nombre de préalables, avant leur entrée dans la nouvelle équipe. Il s’agit entre autres de la libération systématique de tous les « prisonniers politiques » incarcérés dans le cadre de la désobéissance civile.