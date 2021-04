Le ministre Sidiki Konaté, bien qu’ayant remporté les dernières élections législatives à Man, ne fera pas partie du nouveau gouvernement ivoirien. Il l’a lui-même annoncé ce mardi dans une publication sur sa page Facebook . Pour de nombreux internautes, le pasteur Makosso Camille en est le principal responsable.

Sidiki Konaté: »Je ne fais pas partie du nouveau gouvernement. Dieu en a décidé ainsi »

» J’informe mes amis et sympathisants que je ne fais pas partie du nouveau gouvernement. Dieu en a décidé ainsi. Je Lui rends grâce pour Ses bienfaits. Ma famille, mes amis, mes parents de Man, du Tonkpi et d’autres contrées se joignent à moi pour traduire notre gratitude au Président de la République, SEM Alassane Ouattara, dans le cadre de mes différentes promotions. Je remercie toutes les personnes formidables qui, de près ou de loin et en toute circonstance, m’apportent quotidiennement leur amitié, leur fraternité, leur prière, leur soutien et leur réconfort. La Marche continue. Par la Grâce de Dieu », a posté l’ancien ministre de l’Artisanat.

Cette annonce a suscité la réaction de plusieurs internautes dont la plupart ont accusé le pasteur Makosso Camille d’être le principal responsable de l’éjection du ministre Sidiki Konaté. Récemment, le roi de la marmaille avait été accusé par le mystérieux avatar, Chris Yapi, de vouloir s’enrichir sur la dépouille mortelle du Premier ministre Hamed Bakayoko décédé le 10 mars 2021. Chris Yapi avait même ajouté un enregistrement sonore dans lequel l’on reconnaissait aisément la voix de Makosso Camille. ‘’Je prends trop de risques pour ce parti-là, avec la notoriété que j’aie aujourd’hui sur le plan mondial et dans mon pays. On va aller rencontrer le frère du président pour lui exposer ma stratégie. S’il dit que ce n’est pas bon, je sors de son bureau. Je m’en vais dormir, c’est clair. Mais au stade où on est arrivé là, je ne suis pas prêt à taper poto‘’, avait-on entendu.

Le pasteur Couper-décaler avait, ensuite, multiplié les sorties afin de donner sa version des faits. Croyant avoir mis fin à un direct sur Facebook lorsqu’il a reçu un appel du ministre Mamadou Touré, Makosso Camille a fait de grosses révélations sur cette fameuse note vocale dévoilée par Chris Yapi. « Cet audio, je l’ai envoyé au ministre Sidiki Konaté. Et le Ministre Sidiki m’appelle pour me dire qu’il a transféré cet audio aussi à Hamed Bakayoko et au Ministre Téné Birahima … Camille Makosso, dans ses directs, a été capable de faire ressortir la taupe dans votre gouvernement, qui donne les informations à Soro Guillaume. Aujourd’hui, vous avez votre élément de réponse… Moi j’ai fait ma part, c’est à vous d’explorer le reste », avait confié Makosso Camille.

Depuis lors, le ministre Sidiki Konaté est suspecté d’être l’informateur de Chris Yapi. Ce qui explique, selon de nombreux observateurs, son exclusion du nouveau gouvernement ivoirien. »Makosso a fait tomber le tonton », a réagi un internaute.