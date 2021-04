En Côte d’Ivoire, la présidence de la République a dévoilé ce mardi la liste des membres du nouveau gouvernement, le premier dirigé par Patrick Achi, Premier ministre ivoirien.

Côte d’Ivoire : Le gouvernement Patrick Achi I, connu

En Côte d’Ivoire, le gouvernement du Premier ministre Patrick Achi est connu. Une nouvelle équipe gouvernementale de 43 personnes, formée sans l’opposition. On note la reconduction à leurs postes de plusieurs membres du précédent gouvernement. Il s’agit entre autres de Laurent Tchagba à l’ Hydraulique, Nialé Kaba au ministère du Plan et du Développement, Alain Donwahi aux Eaux et Forêts, Amadou Koné aux Transports, Sansan Kambilé à la Justice et Kouadio Konan Bertin dit KKB qui reste ministre de la Réconciliation nationale.

Anne Désirée Ouloto est mutée à la Fonction publique, Mariétou Koné récupère l’Education nationale, Sidi Tiémoko est affecté aux Ressources animales et halieutiques. La grosse surprise, c’est la nomination de Kandia Camara en tant que Ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration.

Téné Birahima Ouattara, cadet du chef de l’ Etat ivoirien, est confirmé à la Défense. Comme nouveaux rentrants, l’on peut citer Nassénéba Touré (ministère de la Femme), Bouaké Fofana (Salubrité), Pierre Demba (Santé et Hygiène publique), Arlette Badou(Culture) et Jean-Luc Assi (Environnement), Célestin Serey Doh (Secrétaire d’État chargé des Affaires maritimes), Clarisse Mahi (Secrétaire d’Etat des Affaires sociales).

La liste complète des ministres du nouveau gouvernement ivoirien I

Premier ministre, chef du Gouvernement : Patrick Achi

Ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration : Kandia Camara

Ministre d’Etat, ministre de la Défense : Téné Birahima Ouattara

Gardes Sceaux, Ministre de la Justice et des Droits de l’Homme : Jean Sansan Kambilé

Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité : Général Vagondo Diomandé

Ministre des Eaux et Forêts : Alain Richard Donwahi

Ministre du Plan et du Développement : Mme Nialé Kaba

Ministre des Transports : Amadou Koné

Ministre de l’Economie et des Finances : Adama Coulibaly

Ministre de la Fonction publique et de la modernisation de l’Administration : Anne Désirée Ouloto

Ministre de la Construction : Bruno Koné

Ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat : Moussa Sanogo

Ministre de l’Hydraulique : Laurent Tchagba

Ministre de l’Équipement : Amédé Koffi Kouakou

Ministre de l’Éducation nationale : Mariatou Koné

Ministre de la Réconciliation : KKB

Ministre du Commerce : Souleymane Diarrassouba

Ministre des Sports : Paulin Claude Danho

Ministre de la Communication des Médias et de la Francophonie, porte-parole du gouvernement : Amadou Coulibaly

Ministre de la Promotion de la Jeunesse, porte-parole adjoint : Mamadou Touré

Ministre de la Promotion de l’Investissement : Esmel essis

Ministre des PME, Artisanat : Félix Anoblé

Ministre des Ressources animales : Sidi Tiémoko Touré

Ministre du Tourisme : Siandou Fofana

Ministre de la Bonne gouvernance : Epiphane Zorro Bi Ballo

Ministre de l’Economie numérique Innovation : Roger Adom

Ministre de l’Enseignement supérieur : Adama Diawara

Ministre de la Santé, de l’Hygiène publique : Pierre Demba

Ministre des Mines : Thoma Camara

Ministre de la Salubrité : Bouaké Fofana

Ministre de la Solidarité : Myss Belmonde

Ministre de l’Emploi : Adama Camara

Ministre de la Femme : Nassénéba Touré

Ministre de l’Enseignement technique : Koffi N’Guessan

Ministre de la Culture : Arlette Badou N’Guessan Kouamé

Ministre de l’Environnement : Jean-Luc Assi

Ministre délégué chargé de l’Intégration : Alcide Djédjé

Secrétaire d’Etat chargé du Logement social : N’Guessan Lataille Koffi

Secrétaire d’Etat chargé modernisation administration : Brice Kouamé Kouassi

Secrétaire d’Etat chargé des Affaires maritimes : Célestin Serey Doh

Secrétaire d’Etat des Affaires sociales : Clarisse Mahi

Ministre d’Etat, ministre de l’Agriculture et du Développement rural : Kobenan Kouassi Adjoumani