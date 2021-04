Le Prix Marc-Vivien Foé 2021 est lancé avec 11 nominés en lice pour le trophée de meilleur joueur en Ligue 1. Le trio final sera connu le 29 avril prochain.

La liste des 11 prétendants pour le Prix Marc-Vivien Foé, récompensant le meilleur joueur africain de Ligue 1 pour la saison 2020/202, est connue depuis ce mardi 6 avril. Dévoilée par RFI et France 24, on y retrouve notamment le néo-international sénégalais Boulaye Dia (Reims), actuel 3e meilleur buteur de L1 avec 14 réalisations, le Congolais Gaël Kakuta, auteur d’une saison remarquable avec Lens (9 buts et 5 passes décisives), et l’attaquant de Montpellier, Andy Delort (10 buts et 9 passes décisives).

Le vainqueur pourrait bien se trouver dans ce trio même s’il faudra aussi compter avec le duo lyonnais composé de Tino Kadewere (10 buts et 3 passes décisives) et de Karl Toko Ekambi (12 buts et 6 passes décisives), rapporte le site Afrik-Foot.com.

Gaël KAKUTA, le congolais Lensois à l’affût

Faudra compter aussi avec l’Ivoirien Seko FOFANA du Racing club de LENS. Il est l’un des grands artisans de la belle campagne du RC Lens et une des coqueluches du public lensois. Ce milieu de terrain combatif, parti jeune de France, a clairement profité de ses expériences en Angleterre et surtout en Italie, durant quatre saisons à Udinese, pour s’aguerrir et ajouter ainsi de la maturité tactique à ses qualités de perforateur.

On note aussi la présence surprise du Mozambicain Reinildo, actuel leader de Ligue 1 avec Lille. Les Algériens de Metz Farid Boulaya et Alexandre Oukidja, le milieu de terrain parisien Gana Gueye, le défenseur marocain de Rennes Nayef Aguerd.

Remporté précédemment par Victor Oshimen l’édition, le vainqueur du prix Marc-Vivien Foé en hommage au joueur camerounais mort sur le rectangle vert, est choisi par un comité de journalistes. L’Ivoirien Gervinho est le seul joueur doublement sacré notamment en 2010 et 201.

Liste des 11 joueurs nominés au Prix Marc-Vivien Foé 2021

Nayed Aguerd (Rennes/Maroc)

Farid Boulaya (Metz/Algérie)

Andy Delort (Montpellier/Algérie)

Boulaye Dia (Reims/Sénégal)

Seko Fofana (Lens/Côte d’Ivoire)

Idrissa Gueye (PSG/Sénégal)

Tino Kadewere (Lyon/Zimbabwe)

Gaël Kakuta (Lens/RDC)

Alexandre Oukidja (Metz/Algérie)

Reinildo (Lille/Mozambique)

Karl Toko Ekambi (Lyon/Cameroun)



Prix Marc-Vivien Foé: Les lauréats des précédentes éditions :

2009 : Marouane Chamakh (Maroc)

2010 : Gervinho (Côte d’Ivoire)

2011 : Gervinho (Côte d’Ivoire)

2012 : Younès Belhanda (Maroc)

2013 : Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon)

2014 : Vincent Enyeama (Nigeria)

2015 : André Ayew (Ghana)

2016 : Sofiane Boufal (Maroc)

2017 : Jean Michaël Seri (Côte d’Ivoire)

2018 : Karl Toko-Ekambi (Cameroun)

2019 : Nicolas Pépé (Côte d’Ivoire)

2020 : Victor Osimhen (Nigeria)