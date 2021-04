Samba David, coordonnateur de la Coalition des indignés de Côte d’Ivoire, a invité le président Alassane Ouattara à mettre tout en œuvre pour assurer le retour en Côte d’Ivoire de l’ancien président ivoirien, Laurent Gbagbo.

Samba David exhorte Ouattara à faciliter le retour de Gbagbo et de Blé Goudé

« La Coalition des Indignés de Côte d’Ivoire, invite M. Ouattara à mettre tout en œuvre pour assurer le retour du Président Laurent Gbagbo et de son Ministre de la Jeunesse Charles Blé Goudé en leur réservant un accueil digne des hommes d’État », a déclaré le premier responsable de la Coalition des indignés de Côte d’Ivoire.

La Cour pénale internationale (CPI) a confirmé, mercredi 31 mars 2021, l’acquittement prononcé en 2019 de Laurent Gbagbo et de son ancien ministre de la Jeunesse. Les deux ex-coaccusés sont reconnus non coupables de crimes contre l’humanité et peuvent rentrer en Côte d’Ivoire.

Samba David a également exhorté le chef de l’ État ivoirien à saisir la perche que lui offre cette décision, pour donner un coup d’accélérateur au processus de réconciliation nationale.

» La Coalition des Indignés de Côte d’Ivoire invite M. Ouattara, à saisir la perche que lui tend la CPI, car par cette décision d’acquittement total, cette haute juridiction vient ainsi de contribuer à tracer les sillons de la réconciliation tant recherchée et sollicitée par tous », a-t-il déclaré.

Avant de poursuivre : » La Coalition des Indignés de Côte d’Ivoire, invite M. Ouattara à libérer tous les autres prisonniers politiques et d’opinion détenus en Côte d’Ivoire et d’assurer le retour de tous exilés en toute quiétude ».

L’élection présidentielle d’octobre 2020 a été émaillée de violences, entraînant 87 morts, plus de 500 blessés et d’importants dégâts matériels, à la suite de la désobéissance civile lancée par l’opposition ivoirienne. Plusieurs responsables politiques et des activistes de la société civile, tenus pour responsables de ces violents incidents, ont été arrêtés et croupissent toujours en prison, sans aucun jugement.