Le blogueur ivoirien Stéphane Agbré alias Apoutchou national a récemment tenu des propos désobligeants à l’encontre de l’ex animateur de la Rti, Barthélemy Inabo Zouzoua. Sévèrement critiqué par de nombreux internautes, il a finalement présenté ses excuses.

Apoutchou national: »Papa Barthélemy Inabo, je te demande pardon »

Fils de l’actrice ivoirienne Bleu Brigitte, Apoutchou national s’est farouchement dressé contre l’ancien animateur de la Rti, Barthélemy Inabo Zouzoua qui, lors de son passage à l’émission Faha Faha diffusée sur Ivoire Musique Tv, faisait savoir que la chanteuse Couper-décaler, Vitale, ne sait pas chanter et qu’elle ferait mieux d’apprendre des cours de chants.

« Quand on vieillit, on doit être sage. Tu ne peux pas aider quelqu’un, faut pas dénigrer son travail. Le vieux, peut-être que c’est la vieillesse qui te fatigue. Dans les années 60, avec CP2, CE1, ou niveau CM2, tu pouvais travailler à la fonction publique. C’est de cette manière qu’à ton époque, c’est parce qu’il n’y avait pas beaucoup d’animateurs, que toi-même tu es devenu animateur. Sinon en âme et conscience, nous tous, on sait qu’en Côte d’Ivoire, en matière de diction, tu n’étais pas fort dedans », lui avait lancé le fils de l’actrice Bleu Brigitte.

Sévèrement critiqué par de nombreux observateurs qui lui ont demandé de présenter ses excuses à Barthelemy Inabo Zouzoua, Apoutchou national avait été très formel. » Je n’hésite pas à m’excuser en vidéo quand j’ai mal fait. Mais pour Papa Barthelemy Inabo seulement, je ne vais pas m’excuser car je ne l’ai pas insulter, contrairement à ce que certains disent. Je n’ai fait que lui dire la vérité. Il peut critiquer les artistes sans le faire d’une façon qui peut leur casser le moral », avait-il indiqué. Cependant, force est de constater que le fils de Bleu Brigitte a finalement posé balle à terre, en présentant ses excuses. Et il a délégué sa mère pour le faire.

» Maman, va voir Barthélemy Inabo Zouzoua pour moi. Demande-lui pardon de ma part. En Afrique, pour mener ce genre d’actions, on n’y va pas les mains vides. Alors, Maman je vais t’envoyer de l’argent. Tu vas acheter une bouteille de vin pour remettre de façon symbolique à mon père, je dirai même mon pépé, Barthélemy Inabo pour lui demander pardon de ma part. Maman, tu vas aussi lui remettre symboliquement une enveloppe pour lui témoigner ma sincérité. Loin de moi l’idée de vouloir l’acheter mais comme je l’ai signifié tantôt, nous sommes en Afrique où les aînés sont sacrés. Tu n’auras même pas à filmer cela », a indiqué Apoutchou national dans un direct sur sa page Facebook. Puis d’ajouter: »Papa Barthélemy Inabo, je te demande pardon ! Je te présente mes excuses pour tous ces propos que j’ai eus à proférer à ton encontre ».