Le président de l’Association Bénévoles de premiers secours (BPS), Hassan Hayek refuse d’être comparé au boss du Couper décaler, Molaré. Ce qu’il dit du patron de la société M. Group.

Hassan Hayek: »Molaré et moi, sommes complémentaires dans beaucoup de choses »

Le président de l’association Bénévoles de premiers secours ( BPS), Hassan Hayek, et le boss du Couper décaler, Soumahoro Mauriféré alias Molaré ont un point commun qui est le social. D’un côté, on a le vagabond de la charité, qui, à travers son association BPS, apporte soutien et aide aux personnes malades ne disposant pas de moyens pour les soins, et de l’autre, on a le promoteur du Primud, qui n’hésite pas à porter assistance aux personnes défavorisés qui sollicitent son aide. Cet état de faits, a poussé de nombreux internautes à faire des comparaisons entre les deux hommes. Ce qui n’est pas du goût de Hassan Hayek qui a tenu à dire sa part de vérité à travers un message posté sur sa page Facebook.

»Certaines personnes prennent un plaisir depuis 2 jours à faire des comparaisons entre mon vieux père Molaré et moi, par rapport à certaines choses ! Je tiens à dire ici que moi Hassan Hayek, je n’ai jamais appelé Molaré pour une situation d’aide pour un cas ou pour un service dans le domaine du social sans qu’il me dise: »je gère ! ». Et 10 minutes après la demande, je suis contacté par la personne pour me dire que le Molare a demandé de t’appeler pour gérer à ses frais ! Chacun est libre de faire ce qu’il pense nécessaire pour sa vie ! La vie est tellement courte qu’on doit se faire plaisir ! J’ai énormément de respect pour Mory car il fait beaucoup dans le social et il se bat chaque jour pour la cause des enfants de la rue ! C’est pas tout on peut dire sur les réseaux ! Chacun a sa manière de faire plaisir! », a indiqué Hassan Hayek.

Puis d’ajouter: « Mais ceux qui pensent, en postant des vidéos ou des photos de comparaison, pouvoir créer une électricité entre nous 2, se mettent le doigt dans l’œil car le sang ne peut jamais devenir de l’eau ! Molaré est un devancier et une source d’inspiration pour beaucoup de jeunes aujourd’hui et Dieu seul sait de combien de jeunes il s’occupe ! Donc Molaré et moi, nous sommes complémentaires dans beaucoup de choses! En tout cas, tout ce que je peux te dire Mory, c’est merci pour toutes les fois où nous t’avons sollicité et que tu as répondu présent sans faire de tapage ! ».