Aux obsèques de feu Amadou Gon Coulibaly, le président Ali Konaté et les membres du groupement politique des Alassanistes LRD Nouvelles Énergies, ont pris des engagements forts en faveur de la pérennisation des œuvres de l’ancien Premier ministre ivoirien.

Obsèques d’ Amadou Gon : Ouattara reçoit un soutien de poids

L’engagement a été pris à l’issue d’un conclave tenu du 3 au 5 avril 2021 à Korhogo, à la faveur des funérailles traditionnelles de leur président d’honneur et mentor, feu Amadou Gon Coulibaly. Il s’est agi, dans le cadre de ce conclave, de réfléchir à une nouvelle orientation stratégique de leur combat politique, après le départ brusque de l’ancien Premier ministre.

Au terme de ces 3 jours de réflexion, le président Ali Badra Konaté et ses collaborateurs, ont pris l’engagement ferme d’œuvrer à la pérennisation de la démarche politique de leur mentor, Amadou Gon Coulibaly, décédé en juillet 2020. « Les LRD Nouvelles Énergies, nous engageons à œuvrer pour la pérennisation de la démarche politique et sociale du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly pour l’édification des nouvelles intelligences politiques en Côte d’Ivoire et en Afrique », ont-ils déclaré.

Le président Alassane Ouattara reçoit du soutien

« Les LRD Nouvelles Énergies dans la droite ligne de fidélité à la mémoire de son mentor s’approprient les valeurs de fidélité, de loyauté, du don de soi et d’engagement sans faille au Président de la République, SEM Alassane Ouattara », ont poursuivi les soutiens de feu Amadou Gon.

À ce conclave, le président Ali Konaté et les LRD Nouvelles Énergies ont par ailleurs fait une brève analyse de la situation socio-politique, notamment la dernière élection présidentielle, sanctionnée par une victoire écrasante du parti au pouvoir RHDP, en dépit des violences qui ont émaillé le scrutin.

» Les Nouvelles Energies saluent la mobilisation des Ivoiriens lors de l’élection présidentielle d’octobre 2020 malgré les actes d’insurrection civile et armée suite au mot d’ordre de boycott et de désobéissance civile lancé par les leaders de l’opposition », lit-on dans une des motions de soutien.

« Les Nouvelles Energies expriment leur admiration au président Alassane Ouattara, homme de dialogue et de paix, qui, nonobstant la mise en place d’un Conseil National de Transition fantoche, a œuvré au retour d’un ordre politique, social et économique apaisé », ajoute le mouvement du président Ali Konaté. Évoquant les résultats qui ont sanctionné les dernières élections législatives, ces proches de l’ex-Premier ministre Amadou Gon, ont déclaré que ces résultats reflètent clairement la réalité du terrain politique ivoirien.

Les LRD fustigent l’attitude de l’opposition ivoirienne qui avait, en son temps, appelé au boycott du scrutin présidentiel et à la désobéissance civile, à l’origine des violences qui ont émaillé la présidentielle d’octobre 2020. « Les Nouvelles Énergies, affirmons notre soutien indéfectible au Président Alassane Ouattara pour le succès de ce nouveau mandat que le peuple a bien voulu lui confier », ont-ils renchéri.