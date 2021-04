Lors d’une conférence de presse animée le samedi dernier, Mme Dao Gabala, présidente du Comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football (FIF), a expliqué les vraies raisons du départ de Sam Etiassé de son poste de directeur exécutif.

Mme Dao Gabala: ‘’ Quand on est directeur exécutif, on se doit une certaine réserve ‘’

‘’Le Comité de Normalisation de la Fédération Ivoirienne de Football (CN-FIF) s’est séparé du Directeur Exécutif, Sam Etiassé, ce jeudi 11 février 2021. Son contrat de collaboration, étant arrivé à expiration, n’a pas été renouvelé‘’, avait informé la Fif lors du départ du très controversé préfet hors-grade, Sam Etiassé de ladite institution.

Au cours d’une conférence de presse, le vendredi 12 février 2021 au siège de la Fif à Abidjan-Treichville, Mme Dao Gabala était revenue sur le départ du désormais ex-directeur exécutif de la Fif. ‘’Nous nous sommes séparés du Dex. Les motifs de la séparation, je pense que ce n’est pas intéressant de les énumérer ici. L’essentiel, c’est que nous sommes une nouvelle équipe qui va travailler d’une autre façon‘’, avait-elle clarifié.

Madame Dao Gabala a finalement donné les raisons du départ de l’ancien Directeur exécutif de la Fif lors d’une conférence de presse animée samedi dernier. ‘’Nous nous sommes séparés de Sam Etiassé parce qu’il était partie prenante du conflit et il était partie prenante du manque de confiance des clubs dans la Fif. Quand on est directeur exécutif, on se doit une certaine réserve. Ceux qui votent et ceux qui sont en campagne, c’est les membres du Comité exécutif. Mais dès lors que M. Sam Etiassé a été partie prenante, automatiquement la confiance avec les clubs a été rompue. Et c’est pour cela que nous nous sommes séparés de lui‘’, a-t-elle indiqué.