Forbes dévoile le Classement 2021 des Milliardaires du monde: records pour Jeff Bezos, Elon Musk, Bernard Arnault et Kim Kardashian.

493 nouveaux noms dans le classement 2021 des milliardaires

Décidément, les milliardaires ne connaissent pas la crise. C’est en tout cas le constat du célèbre classement annuel des milliardaires du magazine économique Forbes. Le monde compte, au total, aujourd’hui, 2755 milliardaires, selon le magazine Forbes qui a dévoilé mardi, la liste des plus grosses fortunes de la planète. Qui sont-ils ? Dans quels secteurs évoluent-ils ?

Notons d’abord que la fortune cumulée de ces 2755 milliardaires s’élève aujourd’hui à 13,1 milliards de dollars. En comparatif, « le PIB de l’Allemagne en 2020 était de 4,4 billions de dollars », comme le précise le quotidien belge La Libre Belgique. Forbes révèle également que 210 des nouveaux milliardaires viennent de Chine et Hong Kong. En 2020, il y avait un nouveau milliardaire toutes les 17 heures.

Jeff Bezos reste l’homme le plus riche du monde. Elon Musk, en embuscade, s’offre une remontada incroyable. Dans cette édition 2021 du classement des milliardaires Forbes, le fondateur de LMVH, Bernard Arnault renforce sa troisième place, avec 150 milliards de dollars. A noter encore, côté tricolore que Françoise Bettencourt-Meyers (L’Oréal) peut se targuer d’être la femme la plus riche du monde. Les 20 personnes les plus riches de la planète cumulent une fortune globale de 1 747, 5 milliards de dollars… Soit une hausse vertigineuse de 62 % en un an !

Classement des milliardaires: Jeff Bezos passe de 113 à 117 milliards de dollars

Jeff Bezos, le patron d’Amazon consolide sa fortune, mieux, il la fait fructifier de plus de 35%, passant de 113 milliards de dollars à… 177 milliards de dollars. Mark Zuckerberg complète le Top 5 des 20 personnes les plus riches du monde avec une fortune estimée à 97 milliards de dollars. Le fondateur de Facebook coiffe l’Oracle d’Omaha, Warren Buffett (6ème place, 96 milliards de dollars et … + 33% en un an !). En 7ème et 8ème positions, on trouve les deux Larry : Larry Page (Google/Alphabet) et Larry Ellison (Oracle), qui engrangent 93 milliards et 91, 5 milliards de dollars chacun.

Les Big Tech en marche

Dans cette liste des milliardaires, on trouve désormais deux femmes dans le Top 20 (contre 3 l’an dernier), dont une Française, Françoise Bettencourt-Meyers, héritière de l’Oréal. Elle peut se targuer de retrouver le titre de “Femme la plus riche du monde”, avec 73,6 milliards de dollars (12ème rang mondial). Elle devance une autre héritière, Alice Walton qui profite, comme ses deux frères (Jim et Rob Walton), des bonnes performances de l’entreprise de grande distribution créée par son père Sam, Walmart. Sa fortune est estimée à 61,8 milliards (17ème place).

Aujourd’hui, ce sont 493 noms qui figurent pour la première fois dans ce classement contre 660 nouveaux milliardaires en 2020. C’est le cas notamment des quatre Français Stéphane Bancel, Olivier Pomel, François Feuillet et Yves-Loïc Martin.

Kim Kardashian, la 2674è fortune au classement 2021 des milliardaires

Par ailleurs Forbes a en effet révélé que la future ex-femme de Kanye West était entrée à la 2674ème place du classement des personnalités les plus riches de la planète avec une fortune estimée à un milliard de dollars. En octobre 2020, Forbes estimait la fortune de Kim Kardashian à 780 millions de dollars. Grâce au succès de sa marque de cosmétiques, KKW Beauty et de vêtements, Skims, son émission et ses investissements, la star de L’incroyable famille Kardashian est ainsi entrée dans le club très fermé et prestigieux des milliardaires du monde.

En juin 2020, Kim Kardashian avait vendu 20% des parts de sa marque de cosmétiques KKW Beauty au géant Coty pour 200 millions de dollars. Cette acquisition valorisait la marque de maquillage et de parfum du magnat à un milliard de dollars. Lancée en 2019, sa marque de vêtements, Skims a élargi sa gamme de produits et vaudrait aujourd’hui 500 millions de dollars. En 2016, Kim Kardashian avait fait la couverture de Forbes. Alors, il avait été rapporté que la star avait personnellement empoché 45 millions de dollars grâce au succès de son jeu pour téléphone Kim Kardashian : Hollywood.