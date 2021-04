La chanteuse Couper décaler, Bomisso Nadège alias Vitale s’est refait les lèvres. Critiquée par de nombreux internautes, voici sa fracassante réaction.

Vitale: ‘’ Tous ceux qui disent que mes lèvres ne sont pas jolies, c’est ceux qui n’ont pas l’argent pour faire aussi…’’

Bomisso Nadège alias Vitale s’est récemment retrouvée au cœur d’une vive polémique qui a enflammé la toile après que l’ancien animateur de la Rti, Barthélémy Inabo Zouzoua est revenu sur les propos de la jeune animatrice qui avait craché à la face de Vitale que sa musique donne envie de se suicider.

« Si Vitale n’est pas d’accord, ce qu’on lui a reproché là, qu’elle le fasse bien. Elle ne sait pas chanter, elle le sait. Il faut qu’elle apprenne à chanter. Ce n’est pas une injure quand on te dit que tu ne sais pas chanter‘’, a-t-il indiqué lors de son passage à l’émission Faha Faha.

Des propos qui ont mis l’épouse de l’arrangeur Momo Wang dans tous ses états. Vitale n’est pas passée par quatre chemins pour dire ses vérités à l’ancien animateur. ‘’ Je sais chanter oh, je ne sais pas chanter oh … Je ne vous ai rien demandé. De toutes les façons, vous n’avez jamais rien fait pour ma carrière. Et à un moment donné, apprenez à vous faire respecter. Vieux père Barthélémy Inabo (…) Libérez ma vie, s’il vous plaît‘’, a-t-elle riposté

S’en était suivie une vague de réactions sur la toile. Mais force est de constater que Vitale ne s’est pas véritablement attardée sur cette polémique puisqu’elle avait un autre projet derrière la tête. Celui de se refaire les lèvres. La Beyonce d’Afrique affiche fièrement ses nouvelles lèvres pulpeuses sur les réseaux sociaux.

Elle a même publié sur son compte Facebook le nom du centre esthétique qui lui a refait la bouche. Elle en est très fière. Face aux critiques des internautes, Vitale a déclaré ceci: « Tous ceux qui disent que mes lèvres ne sont pas jolies, c’est ceux qui n’ont pas l’argent pour faire aussi…»