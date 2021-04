Jusqu’à quand va tenir le mariage entre Cardi B et Offset. La rappeuse américaine vient de révéler la bonne santé de leur love en racontant les moments torrides qu’elle a passés avec son mari Offset juste après l’enregistrement de leur premier featuring « Um yea ».

Cardi B et Offset: Des détails torrides sur l’enregistrement de « Um yea »

Avant de connaître un succès retentissant, Cardi B a connu plusieurs années de galère. La rappeuse américaine n’a jamais caché son passé de strip-teaseuse pour subvenir à ses besoins. Régulièrement sur Instagram, Cardi B échange en live avec sa communauté et se livre sans tabou. Connue pour ne pas avoir sa langue dans la poche, la rappeuse de 28 ans a dévoilé le lundi 5 avril dernier des détails surprenants sur l’enregistrement de la chanson « Um yea ».

Il y a quelques mois, Cardi B et Offset étaient à deux doigts de divorcer. A présent, tout va pour le mieux entre les tourtereaux. L’occasion de revenir sur leur relation pour le moins passionnelle.

En effet, Dans un tweet vocal devenu viral sur la toile, Cardi B fait jaser la toile sur ce qui s’est réellement passé après sa première collaboration sur le morceau concocté avec son mari Offset en 2017.

« Pendant qu’il faisait la chanson Um Yea en studio, Offset a continué par me regarder et à sourire et merde quand il commencé un couplet de la chanson, je lui ai dit: Je veux continuer la chanson avec toi. Alors j’ai juste commencé à écrire mon couplet et tout; et il me regardait comme une étrangère et disait: Oh merde, quelle fille! », a-t-elle raconté dans un tweet vocal.

Cardi B et Offset, un love qui résiste au temps

En 2019, la rappeuse Cardi B lâche une bombe sur Twiter concernant sa vie sexuelle. Cardi B fait savoir qu’elle fait l’amour durant ses règles et elle ne le cache pas. Sauf que la manière de le dire en français pose problème. Un petit matin, la rappeuse qui n’a aucun problème à évoquer sa sexualité avec son compagnon Offset, a rédigé un tweet en français pour répondre à un fan. Sur une connotation sexuelle, l’internaute demandait : «Quand Cardi B, elle a ses règles, Offset il est comme ça».

Kulture, le bébé qui lie Cardi B à Offset

Un an plus tôt, Cardi B et Offset ont accueilli une petite fille prénommée Kulture. Mais au fil des mois, leur couple bat de l’aile.

« Nous nous aimons beaucoup mais les choses ne marchent plus entre nous depuis longtemps », avait ainsi fait savoir la star sur la Toile. « Et ce n’est de la faute de personne. Je suppose que nous avons grandi et que nous ne sommes plus amoureux. Nous ne sommes plus ensemble ».

A l’époque, de nombreux tabloïds affirment que le rappeur aurait plusieurs fois trompé sa dulcinée. Blessée, l’interprète de « I Like It » avait alors préféré faire un break. Mais en 2019 surprise ! Les parents de Kulture s’affichent plus amoureux que jamais lors du « Super Bowl » et des « Grammy Awards ».

Après avoir pardonné les infidélités de son époux, la star surprend ses fans lorsqu’elle affirme en 2020 avoir lancé une nouvelle procédure de divorce. Fort heureusement, Offset va mettre les bouchées doubles pour sauver (encore une fois) son mariage avec Cardi B !