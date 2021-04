Interrogée sur les activités de son fils, Bleu Brigitte, la mère du blogueur ivoirien Apoutchou National, a quitté le plateau d’une émission télé.

Bleu Brigitte: « Ne me tenez pas pour responsable des actes d’Apoutchou National sur les réseaux sociaux »

L’actrice ivoirienne Bleu Brigitte est régulièrement pointée du doigt face aux nombreuses sorties sur la toile de son fis qui n’est autre que le jeune blogueur Stéphane Agbré alias Apoutchou national. Il y a quelques jours, elle avait été sévèrement critiquée après que son fils a tenu des propos jugés désobligeants à l’encontre de l’ex animateur de la Rti , Barthélémy Inabo Zouzoua. Face à ces critiques, Bleu Brigitte affirme qu’il lui arrive par moments de tirer les oreilles à son fils relativement à ses sorties sur les réseaux sociaux.

’’Mon fils, je lui ai déjà parlé. Quand vous mettez votre enfant au monde, vous l’éduquez. Il y a la vie qui éduque vos enfants et il y a l’orientation que votre enfant se donne. Je lui donne des conseils. Si ça ne tenait qu’à moi, vidéo là, c’est pas important… ‘’, a expliqué Bleu Brigitte.

Puis d’ajouter: ‘’Je suis une personne sans histoire … Mon enfant, je ne l’ai pas eu au Zoo. Je l’ai eu dans de bonnes conditions. C’est mon fils unique; il est le seul garçon parmi mes enfants. Je l’ai fait partir en France, c’est pour qu’il s’occupe de lui. Je lui donne des conseils…Mon fils a trente (30) ans; je ne peux pas le frapper … À cet âge, il est conscient des actes qu’il pose. Tout ce que je peux faire, c’est de lui donner des conseils, mais ne me tenez pas pour responsable de ses actes sur les réseaux sociaux‘’, a-t-elle prévenu.

Invitée récemment à l’émission Faha Faha diffusée sur Ivoire Music Tv, Bleu Brigitte a une fois de plus été interrogée sur les activités de son fils Apoutchou national . ‘’Peut-être que c’est votre fils qui vit de buzz, on ne sait même pas de quoi il vit en France ? Il vit de quoi en France ?‘’ , a questionné l’animateur. Il n’en fallait pas plus pour mettre l’actrice Bleu Brigitte hors d’elle. Celle-ci a tout simplement quitté le plateau de l’émission. ‘’Je m’en vais. Je ne suis pas venue pour ça‘’, a-t-elle répliqué.