Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, l’artiste Couper-décaler, Skelly, a déclaré sa flamme à Affoussiata Bamba Lamine, l’ancienne ministre de la Communication.

Skelly: « Souvent, je me masturbe quand je pense à Affoussiata Bamba Lamine »

L’artiste Couper décaler Skelly a encore frappé. Adepte des sorties assez controversées, le « fils d’Abla Pokou » s’est encore signalé, à travers une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, il y a quelques heures. En effet, le chanteur a officiellement déclaré sa flamme à l’ancienne ministre ivoirienne de la Communication, Affoussita Bamba Lamine.

‘’ Mon problème, c’est Affoussiata Bamba Lamine, la fille de Monsieur Bamba Mauriféré qui a créé le Rdr (Rassemblement des Républicains) , parce que le Rdr, c’est quelqu’un qui a créé, et c’est le papa d’Affoussiata … Soro Guillaume sait de quoi je parle‘’, a indiqué Skelly.

Puis d’ajouter: ‘’ Dites à Affoussiata, la fille de Bamba Mauriféré, que je l’aime. Souvent, je me masturbe quand je pense à elle … Je suis trop fan de la go là. J’aime la fille là dèh. Je veux déposer cola pour me marier avec elle. Je l’aime, je l’aime, je l’aime et je veux qu’elle me fasse un enfant‘’. De son côté, la ministre Affoussiata Bamba Lamine, très proche de l’ancien président de l’Assemblée nationale, Soro Guillaume, n’a pas encore réagi à ce message de Skelly, qui suscite déjà de nombreuses réactions.

L’artiste traité de « fou » peut-il plaire aux femmes

« Mon cher, il faut tenter ta chance, on ne sait jamais. Les femmes aiment les hommes qui sont fous comme toi. C’est dans amusement que la vérité sort… », a commenté un internaute, quand un autre écrivait ceci: ‘’Mais Skelly, tu as crié sur tous les toits que tu es marié à une femme blanche, mais comment ça se fait que tu te branles en pensant à une autre. Vraiment les hommes, tous les mêmes‘’.

Pour rappel, Skelly a posté le 6 avril dernier, une photo de sa femme en y ajoutant le commentaire suivant: ‘’Bonjour; pour ceux qui ne la connaissent pas, voici ma femme Monika… ça fait 16 ans que je suis avec ma femme et j’aime ma femme’’, avait-il écrit.