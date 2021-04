En République du Congo, le président Denis Sassou N’Guesso réélu pour un sixième mandat présidentiel, a reçu un message de félicitations du roi Mohamed VI du Maroc.

Congo : Sassou N’guesso rempile pour un 6e mandat avec un score soviétique

Le Président Dénis Sassou N’guessan de la République du Congo s’est fait réélire pour à un sixième mandat présidentiel. Il a obtenu sa reconduction dans ses fonctions à l’issue du scrutin du 21 mars 2021. Avec un taux de participation estimé à plus de 64 %, le Président sortant, âgé de 77 ans, va bien dépasser les 36 années de pouvoir. Il a largement devancé son principal rival feu M. Guy-Brice Parfait Kolélas, crédité de seulement 7,84% des votes. Cet homme politique congolais est décédé peu avant la proclamation des résultats.

« Sur les résultats définitifs de l’élection (…), la Cour constitutionnelle a procédé aux rectifications et ajustements nécessaires. Est déclaré élu le candidat Denis Sassou Nguesso qui, a l’occasion du scrutin présidentiel, a recueilli 88,40% », a déclaré Auguste Iloki, président de la plus haute instance judiciaire du pays, le 6 avril 2021.

Dénis Sassou avait face à lui six autres candidats et une opposition divisée. Deux figures de l’opposition sont derrière les barreaux. Le général Mokoko et André Okombi Salissa ont été emprisonné pour atteinte à la sûreté de l’État. De nombreuses personnalités ont décidé de se lancer dans la course individuellement. Les tentatives de dialogue amorcées entre le pouvoir et l’opposition n’ont rien donné. Le Président réélu a tout de même reçu les félicitations du roi Mohamed VI du Maroc.

Mohamed VI encourage-t-il la continuité en République du Congo ?

Le Roi du Maroc a adressé ses félicitations et vœux de plein succès à M. Sassou N’Guesso. Cet homme qui tient son pays d’une main de fer depuis plus de 36 ans s’engage pour cinq nouvelles années. Le souverain marocain s’est dit heureux de le voir poursuivre sa mission à la tête de son pays. Il voit dans sa reconduction à son poste une occasion d’approfondir les relations de coopération entre leurs deux pays. Mohamed VI a également émis le vœu que ce nouveau quinquennat leur ouvre de nouvelles perspectives pour le bien des deux peuples (marocain et congolais) et que pour l’unité et la prospérité du continent africain.