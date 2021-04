Bleu Brigitte, mère du jeune blogueur ivoirien Apoutchou national, s’est prononcée sur l’affaire Vitale qui a vu son fils s’attaquer très sévèrement à l’ancien animateur de la Rti, Barthélemy Inabo Zouzoua.

Bleu Brigitte: »On ne peut pas comparer la voix de Vitale à celle Josey »

Invité à l’émission Faha Faha diffusée sur Ivoire Musique TV, l’ancien animateur de la Rti, Barthélémy Inabo Zouzoua, avait apporté son soutien à l’animatrice Annie France Bamba qui, en mai 2020 lors d’un numéro de l’émission Peopl’Emik, avait affirmé que la musique de la chanteuse Couper décaler, Vitale, donnait envie de se suicider. « Si Vitale n’est pas d’accord, ce qu’on lui a reproché là, qu’elle le fasse bien. Elle ne sait pas chanter, elle le sait. Il faut qu’elle apprenne à chanter. Ce n’est pas une injure quand on te dit que tu ne sais pas chanter », avait enfoncé Barthélemy Inabo.

Une sortie qui a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, dont celle du blogueur ivoirien Stéphane Agbré alias Apoutchou national. « Quand on vieillit, on doit être sage. Tu ne peux pas aider quelqu’un, faut pas dénigrer son travail. Le vieux, peut-être que c’est la vieillesse qui te fatigue. Dans les années 60, avec CP2, CE1, ou niveau CM2, tu pouvais travailler à la fonction publique. C’est de cette manière qu’à ton époque, c’est parce qu’il n’y avait pas beaucoup d’animateurs que toi-même tu es devenu animateur. Sinon en âme et conscience, nous tous, on sait qu’en Côte d’Ivoire, en matière de diction tu n’étais pas fort dedans », lui a lancé le fils de l’actrice ivoirienne, Bleu Brigitte.

Ces propos du jeune blogueur ont suscité la réaction de plusieurs internautes pour qui, le fils de Bleu Brigitte n’avait pas à tenir ce genre de propos à l’endroit de Barthelemy Inabo Zouzoua. Invitée sur le Plateau de l’émission Faha Faha, la mère d’Apoutchou national a donné son avis sur cette affaire qui a fait tant de bruits. » Je ne suis pas d’avis avec ces personnes qui conçoivent le fait que mon fils devrait répondre à Barthélémy Inabo. Quels que soient les propos tenus par Barthélemy Inabo, ce n’est pas à mon fils de lui répondre et même de se prononcer dessus. Barthélémy Inabo est un puriste en matière de musique. Donc, il maîtrise plus ou moins ce domaine. Moi également, je ne suis pas la personne indiquée pour contredire ou confirmer les propos de Barthélémy Inabo sur Vitale », a indiqué Bleu Brigitte.

Pour elle, »la musique de Vitale n’est pas de ma génération. Elle fait de l’ambiance. C’est vrai, Vitale n’est pas une grande chanteuse. Mais elle aspire à devenir une grande chanteuse. On ne peut pas comparer la voix de Vitale à celle de Josey ou encore de la diva Aïcha Koné. Mais reconnaissons que Vitale fait des efforts. Elle se débrouille bien », a-t-elle ajouté .