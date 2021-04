Au Cameroun, la lutte contre la corruption a été au centre d’une séance plénière à l’Assemblée nationale. Dieudonné Massi Gams, le président de la Commission nationale anticorruption, a présenté aux députés les avancées et les attentes de la CONAC. C’était le jeudi 8 avril 2021.

Cameroun : la solution des députés contre la corruption

L’État du Cameroun est en guerre contre la corruption. Les députés de la République du Cameroun ont pris part à une séance plénière relative au sujet. Dieudonné Massi Gams, de la Commission nationale anticorruption, a reconnu que le phénomène croit au pays de Paul Biya. Cependant, selon Le Messager, le premier responsable de la CONAC n’a pas convaincu les parlementaires.

En effet, les élus du peuple n’ont pas hésité à monter au créneau. Ils ont montré leur détermination à bouter ce fléau hors du territoire camerounais. En vue de soutenir Paul Biya le président de la République, les députés camerounais ont adopté des résolutions. Ils ont proposé de « mettre en place au sein de chaque administration des cellules indépendantes et opérationnelles de la lutte contre la corruption ».

Par ailleurs, ils appellent à « évaluer régulièrement les stratégies de lutte contre la corruption et déployer les mécanismes de dissuasion ». Dans le contexte camerounais, les représentants de la population camerounaise recommandent de « mettre en œuvre le mécanisme de confiscation des biens mal acquis et de recouvrement des avoirs illicites à titre préventif et définitif ».

Pour les députés, il faut aussi une synergie entre les populations du Cameroun et les services de la CONAC. En outre, ils suggèrent la mise en place de mesures incitatives pour la dénonciation des cas de corruption et de blanchiment des capitaux. La dette du secteur public a atteint 10 334 milliards francs CFA, selon les données provisoires fournies par la Caisse autonome d’amortissement (CAA). Entre 2010 et 2020, la République du Cameroun a perdu plus de 1 652 milliards de francs CFA.