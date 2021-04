Bamba Souleymane, Préfet d’ Abidjan, est décédé ce vendredi, a-t-on appris. Selon des sources proches de sa famille, l’ancien préfet d’ Abidjan avait récemment contracté la Covid-19. Son état de santé se dégradant, il avait été placé sous assistance respiratoire avant de rendre l’âme quelques jours plus tard. Homme pieux et respecté dans le milieu préfectoral, le défunt Bamba Souleymane était également connu pour être un homme très discret.

Anciennement préfet de la région du N’zi, Bamba Souleymane avait été nommé préfet de la région des lagunes, préfet du département d’Abidjan, lors du conseil des ministres du mercredi 6 janvier 2021, par le Président Alassane Ouattara . Il remplaçait ainsi, officiellement son prédécesseur, Vincent Toh Bi Irié, démissionnaire.Le mercredi 26 août 2020, j’ai présenté ma démission à ma hiérarchie. Pour l’honneur et pour le respect de ma conscience, j’ai décidé de quitter mes fonctions de Préfet du Département d’Abidjan », avait expliqué brièvement sur sa page Facebook, Vincent Toh Bi.

Le préfet démissionnaire n’avait pas manqué d’exprimer sa gratitude aux Ivoiriens ainsi qu’à ses collaborateurs à la préfecture. « Au moment où j’aborde volontairement un autre pan de ma vie, je voudrais vous dire à tous : Merci et… au revoir », avait lâché le président de l’association citoyenne Aube Nouvelle. Feu Bamba Souleymane est le premier préfet d’ Abidjan à décéder en plein exercice de ses fonctions.

Son décès intervient seulement 1 mois après la disparition soudaine du Premier ministre Hamed Bakayoko, anciennement ministre de l’Intérieur et de la sécurité. La rédaction d’ Afrique-sur 7, présente ses condoléances les plus attristées à la famille du défunt et à tout le corps préfectoral.