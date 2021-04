Le prince Philip, époux de la reine Elizabeth II, est décédé ce vendredi au château de Windsor à l’âge de 99 ans. Des rassemblements ont lieu devant les grilles de Buckingham Palace.

Georges Bush salue la dignité de Prince Philip

« C’est avec un profond chagrin que Sa Majesté la reine (Elizabeth II, ndrl) annonce la mort de son époux bien-aimé, le prince Philip, duc d’Édimbourg. » Le palais de Buckingham a annoncé ce vendredi la mort du prince Philip à l’âge de 99 ans. Le duc d’Édimbourg, grand amour de la souveraine, s’est éteint « paisiblement » au château de Windsor dans la matinée, quelques semaines seulement après une hospitalisation d’un mois à Londres pour une infection et un problème cardiaque. Au palais de Buckingham, dans le cœur de Londres, les drapeaux ont été mis en berne et un texte annonçant la disparition de l’époux de la reine a été affiché sur les grilles.

Quelques dizaines de personnes se sont rassemblées devant les grilles de Buckingham Palace pour y déposer des gerbes de fleurs. Le prince William et Kate Middleton ont sobrement rendu hommage au prince Philip sur le compte Instagram de Kensington Palace. Une simple photo du duc d’Édimbourg en noir et blanc, accompagné du texte de Buckingham. Il s’agit du même cliché que celui utilisé par la famille royale pour annoncer le décès.

Si rien d’officiel n’a encore émané du côté du couple Sussex, les observateurs, eux, avancent quelques pions. Pour la majorité, oui Harry fera son possible pour venir en Angleterre et soutenir sa grand-mère et bien sûr son père dans cette épreuve. Mais ils insistent sur le fait qu’il risque aussi d’avoir la soupe à la grimace dès son arrivée, non seulement de la part de la famille royale, mais aussi du peuple. Des sujets rancuniers qui ne lui pardonnent pas sa récente interview grand déballage aux États-Unis, dans laquelle quelques contre-vérités ont jailli.

Philip-Elizabeth II : Symbole d’une incroyable monarchie

Sur une haute tour de Londres, on peut ainsi voir depuis cet après-midi le message suivant : « Prince Philip, may you rest in peace, sir », avec le portrait du prince Philip. « Le prince Philip était un homme de conviction et de principes, animé par son sens du devoir envers les autres », a salué vendredi le Premier ministre canadien Justin Trudeau. « Nous nous souviendrons affectueusement de lui en tant que pilier dans la vie de notre reine », a rappelé le Premier ministre, évoquant « le compagnon de toute une vie ».

L’ancien président américain George W. Bush a quant à lui rendu hommage au prince, affirmant qu’il « représentait le Royaume-Uni avec dignité ». « Tout au long de sa longue et remarquable vie, il s’est consacré à de nobles causes et aux autres. Il a représenté le Royaume-Uni avec dignité et a apporté une force et un soutien sans limites à la couronne » britannique, a estimé l’ancien Président américain dans un communiqué. Le Premier ministre indien, Narendra Modi, a également rendu hommage à la carrière militaire et à l’implication sociale du prince Philip.

« Mes pensées vont au peuple britannique et à la famille royale », a écrit Narendra Modi sur Twitter avant d’ajouter : « Il a eu une carrière remarquable dans l’armée et était au premier plan dans beaucoup d’initiatives sociales. Qu’il repose en paix. »

Le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, a lui aussi présenté ses « plus sincères condoléances » à la reine Elizabeth après le décès de son époux, qui sera «fortement regretté en Israël ». « J’exprime mes plus sincères condoléances à Sa Majesté la reine Elizabeth, au prince Charles, à la famille royale et au peuple britannique», a-t-il posté par la suite. Le duc d’Édimbourg, qui aurait eu 100 ans en juin, avait été admis le 16 février dans un hôpital privé de la capitale britannique, le King Edward VII, officiellement pour une infection.