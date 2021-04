Kobenan Adjoumani Kouassi a pris ses quartiers au ministère de l’Agriculture et du Développement durable. Nommé par Alassane Ouattara dans le nouveau gouvernement, « l’Éléphant du Zanzan » a rendu un vibrant hommage à Gaoussou Touré. C’était le vendredi 9 avril 2021 au cours d’une passation de charge.

Ce que Adjoumani Kouassi pense de Gaoussou Touré

Cadre du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix), Adjoumani Kouassi a obtenu la confiance d’Alassane Ouattara. En effet, le président ivoirien a nommé le transfuge du PDCI-RDA (Parti démocratique de Côte d’Ivoire) dans le nouveau gouvernement. Cet ancien proche d’Henri Konan Bédié gère désormais le ministère de l’Agriculture et du Développement durable.

Il a officiellement pris fonction le vendredi 9 avril après une cérémonie de passation de charge, à Abidjan. Au cours de la cérémonie, le ministre ivoirien a rendu hommage à son prédécesseur Gaoussou Touré « pour le grand travail abattu en quelques mois seulement ». Adjoumani Kouassi a salué l’adoption de la Stratégie nationale de développement de la riziculture (SNDR) à l’initiative du ministre sortant.

La stratégie a pour mission de relancer la production nationale pour une autosuffisance en riz avant 2025. L’objectif est aussi de a Côte d’Ivoire, l’un des pays exportateurs africains de riz à l’horizon 2030.

Les objectifs du nouveau ministre de l’Agriculture

Dans son allocution, Adjoumani Kouassi a lancé entendre que l’ex-ministre de l’Agriculture a « négocié et obtenu l’implication de plusieurs institutions et acteurs privés, en vue de compléter les appuis financiers de l’État ». Pour lui, cela « constitue l’un des meilleurs moyens de création d’emplois et de richesses » en Côte d’Ivoire.

Le député de Tanda a saisi l’opportunité pour présenter ses priorités. Adjoumani Kouassi entend poursuivre et réussir les actions de Gaoussou Touré. Il s’engage à oeuvrer « pour une Côte d’Ivoire prospère et pleinement émergée à l’horizon 2030, par la riziculture et à travers elle, par l’ensemble du secteur agricole ».

Kobenan Kouassi Adjoumani est né en 1963 en Côte d’Ivoire. Ancienne figure du parti fondé par feu Félix Houphouët-Boigny, comme d’autres cadres de son parti, il a rejoint le RHDP au moment où la crise entre Bédié et Ouattara faisait rage.