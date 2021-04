DMX, de son vrai nom Earl Simmons, a rendu l’âme le vendredi 9 avril 2021. Le rappeur américain, âgé de 50 ans, est mort après une semaine d’hospitalisation suite à une overdose. L’information a été confirmée par un communiqué de la famille de la star du rap américain.

États-Unis: Le rappeur DMX décède à l’âge de 50 ans

Le ciel a noirci au-dessus de la tête des fans de la musique rap. Earl Simmons alias DMX (Dark Man X) a rendu l’âme le vendredi 9 avril 2021 à White Plains. Auteur de près d’une dizaine d’albums, le natif de Mount Vernon (New York) a gravé son nom en lettres d’or dans l’histoire du hip-hop.

Né le 18 décembre 1970, le jeune Simmons entre en contact avec la musique à l’âge de 18 ans. Déjà à cette époque dans le ghetto, il sait ce qu’il veut. DMX fait ses débuts dans le beatbox. Plus tard, il monte son premier groupe avec ses potes The Lox et DJ Clue. Après une collaboration avec LL Cool J en 1997, grâce à Ruff Ryders, signe chez le label Def Jam.



Le premier album de DMX, It’s dark and hell is hot, sort le 12 mai 1998. C’est le délire ! Dark Man X écoule plus de six millions d’albums. L’album est certifié disque de platine. Le rappeur arrive sous les feux des projecteurs. Il enchaine les succès et devient une véritable machine à tubes.

Honneur à Dark Man X !

Le rappeur à la voix gutturale a sorti son dernier album en 2013. L’auteur-compositeur-interprète américain a placé un album numéro au Billboard 200 dès la sortie. Tupac Shakur avait déjà réalisé cette performance avant lui. Malheureusement, le chanteur, considéré comme l’une des figures emblématiques du rap, sombre dans une période trouble.

Une semaine après son hospitalisation pour overdose, DMX meurt le vendredi 9 avril 2021. « Nous sommes profondément attristés d’annoncer aujourd’hui que notre bien-aimé, DMX, né Earl Simmons, est décédé à l’âge de 50 ans à l’hôpital White Plains, avec sa famille à ses côtés, après avoir été placé sous assistance respiratoire ces derniers jours », a indiqué sa famille. Le nom de DMX a reçu les hommages de plusieurs autres rappeurs du monde entier qui ont salué sa mémoire.