Le président Alassane Ouattara a quitté, vendredi 9 avril 2021, Abidjan, pour Paris, la capitale française, a-t-on appris d’un communiqué de la Présidence de la République.

Le chef de l’ Etat ivoirien, Alassane Ouattara, s’est envolé ce vendredi pour Paris la capitale française. Selon un communiqué de la présidence ivoirienne, Alassane Ouattara se rendra ensuite à Brazzaville où il prendra part à l’investiture du président élu de la République du Congo, Denis Sassou N’guesso. La Cour constitutionnelle du Congo a validé le mardi 6 avril dernier l’élection de Denis Sassou-Nguesso au scrutin du 21 mars 2021. Il a recueilli 88,40% des suffrages au lieu de 88,57% des voix, selon les résultats provisoires que la Cour a légèrement modifiés après avoir rejeté les recours en annulation de trois opposants.

Le président Alassane Ouattara et son homologue congolais réélu à un sixième mandat présidentiel, entretiennent d’excellentes relations. Lors des obsèques du défunt Premier ministre ivoirien, Hamed Bakayoko, le chef de l’ Etat congolais avait dépêché une délégation conduite par son ministre de l’Équipement et de l’Entretien Routier, M. Emile OUOSSO, auprès de son homologue ivoirien.

Emile OUOSSO était venu porter le message de compassion du peuple congolais, au président Alassane Ouattara qui venait de perdre l’un de ses plus fidèles collaborateurs. » La délégation est venue exprimer la compassion et le soutien du peuple congolais au Président Alassane Ouattara et à la Nation ivoirienne, suite au décès du Premier Ministre Hamed Bakayoko « , avait indiqué l’émissaire de Sassou-Nguesso.

Il faut rappeler que le chef de l’Etat congolais n’avait pas manqué d’apporter son soutien au président Ouattara lors de la contestation de sa candidature à un troisième mandat lors de l’élection présidentielle d’octobre 2020. Mercredi dernier, le président Alassane Ouattara a tenu le premier conseil des Ministres avec le nouveau gouvernement dirigé par le Premier ministre Patrick Achi.