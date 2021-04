L’actrice ivoirienne Emma Lohoues a effectué le déplacement au Cameroun pour assister au mariage de l’influenceuse camerounaise Coco Emilia. Ce qui a surpris de nombreux internautes.

Emma Lohoues et Coco Emilia, palabre est finie!

La belle influenceuse camerounaise, Ilondo Nawe Claude Emilia, plus connue du public sous les pseudonymes « Coco Emilia » ou encore «Biscuit de Mer », s’est mariée traditionnellement à un riche homme congolais du nom de Francis Mvemba. 250 millions de Fcfa, c’est la coquette somme qu’aurait déboursée le milliardaire venu de la RDC, pour obtenir la main de sa dulcinée camerounaise.

Quelques semaines seulement après ce mariage, la belle Coco Emilia a confirmé les rumeurs qui informaient qu’elle attendait un enfant. Elle répondait en effet, à la question d’un fan qui lui demandait si elle avait connu un debut de grossesse difficile.

“Ma première grossesse, non. Mais celle-ci, vraiment! Je n’arrivais pas à manger à part des légumes et fruits; et ce, en petite quantité. J’ai vu le feu ! Mais bon, depuis une semaine et demi, tout va pour le mieux”, avait-elle répondu. Coco Emilia a également rappelé qu’elle a été obligée d’arrêter l’alcool à cause du bébé. Quant à la cigarette, elle ne fume plus depuis deux ans.

L’influenceuse camerounaise et le milliardaire congolais célébrent leur mariage civil ce samedi 10 avril à Yaoundé. Un événement qui sera marqué par la présence de plusieurs célébrités dont la belle actrice ivoirienne Emma Lohoues qui se trouve déjà en terre camerounaise.

L’ex copine de feu Dj Arafat a même posté des vidéos sur sa page Facebook, annonçant le mariage de la belle Coco Emilia. Cette attitude d’Emma Lolo surprend de nombreux internautes dans la mesure où ses relations avec l’influenceuse camerounaise, étaient supposées tendues pendant plusieurs années.

On se souvient encore de la bagarre qui avait éclaté à Assinie entre Coco Emilia et OzouaOzoua, une amie d’Emma Lohoues, en plein tournage d’une télé réalité. Aujourd’hui, la guéguerre entre nos deux influenceuses, n’est plus qu’un vieux souvenir.

De nombreux observateurs ont salué l’attitude d’Emma Lohoues.

»Je ne sais pas si j’aurais aussi le courage de pardonner et même d’assister au mariage de mon ennemi. Je suis tellement rancunière. Emma Lohoues a vraiment un grand cœur », a commenté une fan de l’actrice ivoirienne.