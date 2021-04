Abou Ibrahim al-Hachimi al-Qourachi , actuel numéro un de Daech, était un informateur coopérant pour les américains, selon le Washington Post.

Abou Qassoura tué par les Américains sur indication de Abou Ibrahim al-Hachimi al-Qourachi

Abou Ibrahim al-Hachimi al-Qourachi est depuis 2 ans, le « commandeur des croyants », le « calife des musulmans ». Son prédécesseur, Abou Bakr al-Baghdadi, surnommé le « fantôme », avait été tué en novembre 2019 en Syrie.

Selon un rapport publié par le Washington Post le 8 avril 2021, il ressort qu’Abou Ibrahim El Hachimi El Qorachi était un informateur coopérant pour les Américains. A en croire le média, Abou Ibrahim El Hachimi El Qorachi est de nationalité irakienne et avait 31 ans lorsqu’il a été arrêté à la fin de 2007 ou au début de 2008.

Après son arrestation, il a fait l’objet de très nombreux interrogatoires de la part de responsables militaires et sécuritaires américains. « Abou Ibrahim El Hachimi El Qorachi, de son vrai nom Amir Mohamed Saïd Abderrahmane El Mawla a tout fait pour sauver sa peau », a indiqué Christopher Mayer, l’adjoint au ministre de la défense, qui continue en affirmant qu’Abou Ibrahim avait une longue liste d’ennemis au sein de l’organisation Daech.

Abou Ibrahim, un prisonnier modèle

Selon le journal, Abou Ibrahim, qui portait le code ‘M060108-01’, était qualifié de ‘prisonnier modèle coopératif’ lors des séances d’interrogation secrètes, de telle sorte qu’il se donnait de grandes peines pour être ‘bénéfique’, surtout lorsqu’il lui était donné l’occasion de donner des informations sur ses rivaux à l’intérieur de son organisation terroriste, connue à cette époque sous l’appellation de ‘Gouvernement islamique d’Irak’.

Toujours selon le Washington Post, El Hachimi est arrivé même à dessiner des cartes de l’endroit où se trouvait le deuxième dirigeant de l’organisation terroriste dénommé Abou Qassoura, qui avait la nationalité suédoise mais il était d’origine marocaine.

L’armée américaine a abattu Abou Qassoura au cours d’une opération aérienne sur la ville d’El Mossoul, quelques semaines seulement après avoir obtenu les cartes dessinées par Abou Ibrahim. Le rapport secret publié par le ministère de la défense des USA fait ressortir qu’Abou Ibrahim El Hachimi El Qorachi était un informateur ‘très prolixe’ qui a donné des dizaines de détails stratégiques d’une valeur inestimable et a même aidé ceux qui luttaient contre l’organisation terroriste qu’il dirige aujourd’hui.

« Al-Hachimi » signifie qu’il appartient à la dynastie des descendants du prophète de l’islam

Le leader de l’État islamique (EI), reste pour l’heure un personnage nimbé de mystère. Son nom de guerre, « Abou Ibrahim al-Hachimi al-Qurashi », avait été dévoilé par le biais d’un communiqué audio, diffusé par Amaq, « l’agence de presse » du mouvement terroriste.

De son surnom, on peut déduire quelques éléments biographiques. « Al-Hachimi » signifie qu’il appartient à la dynastie des Hachémites, descendants du prophète de l’islam, Mohamed. Cette lignée prestigieuse règne aujourd’hui encore sur la Jordanie. « Al-Qourachi » précise que le nouveau chef de l’EI est, de façon plus cruciale encore, membre de la tribu des Quraysh, celle du prophète. Cette illustre généalogie est un minimum requis pour pouvoir être choisi comme calife.

El Hachimi El Qorachi succède à l’ex-leader de l’État islamique (EI) Abou Bakr al-Baghdadi, tué en 2019 lors d’une attaque américaine près d’Idleb (Syrie). Il n’était en effet apparu qu’une seule fois en public, en juin 2014, pour annoncer la renaissance du « califat ». Le nouveau chef de Daech, comme ses prédécesseurs, agit dans la clandestinité, sous peine d’être rapidement éliminé à son tour.

Daech en déroute en Irak et en Syrie

Cependant, nommé à la tête d’un califat sans territoire, l’on se demande comment Abou Ibrahim al-Hachimi al-Qourashi peut-il rallier de nouveaux adeptes ? « L’allégeance au nouveau calife doit être renouvelée personnellement, par chaque groupe et chaque partisan, souligne Wassim Nasr, journaliste à France 24, spécialiste des mouvements djihadistes.

Alors que Daech est poussé dans ses derniers retranchements en Irak et en Syrie, les combattants islamistes ont commencé à fuir dans d’autres pays, à organiser la guérilla ou à rentrer chez eux.

Avec la perte de ses deux capitales autoproclamées, Raqqa en Syrie et Mossoul en Irak, c’est tout le califat qui s’effondre. Mais les conditions qui l’ont fait apparaître n’ayant pas changé, le djihadisme ne disparaît pas pour autant.

Concurrence déclarée entre Al-Qaïda et l’État islamique

L’État islamique se fait plus présent en Europe et en Afrique et plus particulièrement dans le Sahel. Des juges d’instruction parisiens chargés de l’enquête pour « financement du terrorisme » visant la multinationale Lafarge, ont identifié plus de 15 millions de dollars suspects dont une partie importante a financé, entre 2011 et 2015, des organisations terroristes en Syrie (y compris l’Etat islamique) dans le seul but de maintenir l’activité d’une usine sur place.

Le groupe algérien responsable de l’assassinat du Français Hervé Gourdel, est à l’heure actuelle le seul, dans toute l’Afrique du Nord, à avoir prêté allégeance à l’État islamique. La concurrence entre Al-Qaïda et l’État islamique est en passe de déboucher sur une victoire des troupes d’al-Baghdadi.