Roch Kaboré a été réélu pour un second mandat en novembre dernier. La jeunesse de son parti, le MPP, entend mettre de l’eau au moulin du chef d’État burkinabè pour son quinquennat. Tel est le sens de l’appel lancé, samedi, lors du premier forum national de la jeunesse du parti présidentiel.

Roch Kaboré, son second mandat démarre sur des chapeaux de roue

Candidat à sa propre succession, Roch Kaboré a obtenu 57,87% à l’élection présidentielle de novembre 2020 au Burkina Faso. Les adversaires du président sortant, Eddie Komboïgo et Zéphirin Diabré ont respectivement obtenu 15,48% et 12,46%. Ayant prêté serment fin décembre, le président élu du pays des hommes intègres entamait ainsi son second mandat.

Après cette cérémonie d’investiture, Roch marc Christian Kaboré une équipe gouvernementale qui s’est fixé de nombreuses priorités. Entre autres, le développement du Faso et surtout la lutte contre le terrorisme. Fléau qui gangrène profondément la société burkinabè.

Dès l’entame de son nouveau mandat, le président nouvellement élu s’est envolé pour Bruxelles, puis la France. Sur le vieux continent, le locataire du Kosyam a multiplié les rencontres en vue de trouver des partenaires de développement.

Mais cette brillante élection, dès le premier tour, ne suffit pas à elle seule à la mise en oeuvre de son programme de gouvernement. Encore qu’il faut créer des conditions de paix et de sécurité pour mieux gouverner. C’est dans cette optique que le président Kaboré a nommé Zéphirin Diabré, opposant, au ministère de la réconciliation nationale.

Au moment où les rideaux retombent sur son premier forum national, ce samedi 10 avril 2021, la jeunesse du Mouvement du peuple pour le progrès (MPP, parti au pouvoir) a lancé un appel à la jeunesse de la majorité, de l’opposition politique et de la société civile, à accompagner la mise en œuvre du programme de Roch Kaboré.

La jeunesse du MPP ratisse large pour le président Kaboré

Emboîtant le pas au président du Faso, les jeunes du Mouvement du peuple pour le progrès (MPP) restent mobilisés. Mobilisés pour la réussite du quinquennat entamé par leur leader. Dans cette dynamique, cette jeunesse a tenu, les 9 et 10 avril, le Forum national des jeunes du MPP.

Il s’agissant, pour la jeunesse du parti au pouvoir de dresser un bilan de la participation de cette frange aux élections de novembre 2020. Et le constat qui s’en est dégagé est plus qu’édifiant. Forte mobilisation des jeunes de tous bords en faveur de la réélection de Roch Kaboré. Il convient par ailleurs de transformer l’essai. Celui de trouver des stratégies pour que toute cette masse juvénile accompagne le Président de la République durant les 5 prochaines années.

« Réformes politiques et institutionnelles : quelle contribution de la jeunesse du MPP », tel était le thème de ces assises nationales. 45 provinces du pays étant représentées. Cette jeunesse a donc convenu d’accompagner la mise en œuvre du programme quinquennal de Roch Kaboré.

« Nous participants au Forum national des jeunes du MPP, tenu les 09 et 10 avril 2021 dans la salle Omnisport de l’Institut des Sciences du Sport et du Développement Humain (ISSDH) lançons un appel à toute la jeunesse politique de la majorité présidentielle, de l’opposition ainsi que de la société civile à se rassembler pour accompagner Son Excellence Monsieur Roch Marc Christian KABORE, Président du Faso, dans la mise en œuvre de son programme de développement national », ont-ils déclaré dans leur communiqué final.

Voilà donc qui donne des coudées franches au président Kaboré pour emmener son pays vers l’émergence tant souhaitée durant les cinq prochaines années à Kosyam.