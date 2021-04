La revue de presse ou titrologie de ce lundi 12 avril 2021 est dominée par deux faits majeurs. Il s’agit notamment de la commémoration des 75 ans du PDCI-RDA et de la chute du président Gbagbo ou l’avènement au pouvoir du président Alassane Ouattara le 11 avril 2011.

Deux faits majeurs au cœur de la titrologie de ce lundi 12 avril 2021

Dans la Titrologie de ce lundi, plusieurs quotidiens ivoiriens se sont intéressés à la célébration des 75 ans du PDCI-RDA, qui s’est déroulée le samedi 10 avril 2021 dans la commune de Cocody.

Le Bélier Intrépide affiche à sa première page: »Commémoration des 75 ans du Pdci-Rda, Bédié sans pitié pour le régime : la Côte d’Ivoire est défigurée ». Même son de cloche pour Dernière Heure Monde qui pointe à sa Une: » Lancement officiel des 75 ans du PDCI-RDA: Bédié, président du Pdci-Rda, charge Ouattara et le Rhdp: la Côte d’Ivoire est défigurée ».

Pour sa part, L’Héritage pointe à sa Une: »Commémoration des 75 ans du PDCI-RDA, samedi à Cocody: Bédié crucifie Ouattara et assomme le RHDP, le coup d’état de 1999 et la rébellion de 2002 ont défiguré la Côte d’Ivoire ».

L’Expression, lui, barre à sa Une: »Célébration des 75 ans du Pdci-Rda, Bédié totalement déconnecté de la réalité ». Le Jour Plus titre: »Célébration des 75 ans du PDCI, Bédié oublie ses échecs politiques et rejette tout sur Guei, Gbagbo, Soro et Ouattara ». Quant à Le Mandat, il mentionne à sa page d’accueil: » Pdci-Rda, Bédié mène le parti dans le gouffre ».

Titrologie : « I l y a 10 ans, prenait fin la dictature Gbagbo »

11 avril 2011 – 11 avril 2021, cela fait 10 ans que la crise postélectorale de 2010 a pris fin par la chute du président Laurent Gbagbo au profit du président Alassane Ouattara. Ce sujet intervient dans la titrologie de ce lundi 12 avril.

» 11 avril 2011 – 11 avril 2021, il y a 10 ans, on a voulu assassiner Gbagbo. Tout sur le scénario mis en place pour l’éliminer », lit-on à la Une de Le Quotidien d’Abidjan, quand L’Intelligent d’Abidjan mentionne à sa page d’accueil: »10ans après, Diabaté Beh et Kader Cissé font revivre le 11 avril 2011 ».

Pour sa part, L’Essor ivoirien indique à sa page d’ouverture : » 11 avril 2011 – 11 avril 2021, 10 ans déjà: Ouattara reste le numéro 1 des présidents après Houphouët-Boigny ». Le Patriote barre à sa Une: »11 avril 2011 – 11 avril 2021, il y a 10 ans, prenait fin la dictature Gbagbo ».