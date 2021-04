Quelques mois après avoir ouvertement déclaré sa flamme à Yvidero, le jeune blogueur ivoirien, Apoutchou national, qui a vu sa demande ignorée, a jeté son dévolu sur la belle actrice Emma Lohoues.

Apoutchou national à Emma Lohoues: »Fais de moi, ton petit Emmanuel Macron »

En juillet 2020, Stéphane Agbré alias Apoutchou national déclarait publiquement sa femme à la web comédienne Yvidero, à travers un message publié sur les réseaux sociaux. »(…) Je prends mon courage à deux mains et je me lance à l’eau pour te déclarer ma flamme Yvidero. Femme de valeur. Sache que tu as tout ce que je recherche chez une femme mais dommage, nous ne sommes pas de la même génération. Je n’ai que 30 ans‘’, avait déclaré Apoutchou national.

Le jeune blogueur avait ajouté qu’il était prêt à faire de nombreux sacrifices pour gagner le coeur de Yvidéro. « Ton sourire, ton regard de biche, ton humour et ta joie de vivre sont pour moi, le reflet de mon bonheur. Je tiens juste à t’informer que je n’ai pas d’argent mais je t’aime. A l’heure où je te parle, je n’ai que 9645€ (plus de 6 millions de Fcfa) dans mon compte caisse d’épargne, mais je serais prêt à te donner, juste pour recevoir un bisou caramélisé de toi. Vraiment Yvi je t’aime. Tu ne peux pas comprendre. J’espère juste avoir un retour à mon post‘’, avait-il ajouté.

Les avances du fils de la comédienne Bleu Brigitte , sont restées sans réponse de la part de la web comédienne, mais Apoutchou national, lui, semble passé à autre chose. Plusieurs mois après, c’est sur l’ex-copine de feu Dj Arafat, Emma Lohoues, que le jeune blogueur a jeté son dévolu. Affirmant être amoureux de la belle actrice ivoirienne, Apoutchou lui a même adressé un message poétique qu’il a publié sur sa page Facebook.

» Aujourd’hui, je t’ai observée et je me suis rendu compte que j’ai passé toute ma vie à sortir avec les criquets et les chauves-souris. Je vois dans tes yeux une femme magnifique, douce, respectueuse et surtout qui a la crainte de Dieu. Je n’ai pas de mot pour décrire tout l’amour que j’ai pour toi, mais j’aimerais juste que tu saches que pour toi, je serai près à aller chercher la lune et te l’offrir comme petit déjeuner. Tu ravis mon cœur de bonheur oh ma Emma à moi, je ferai de toi la femme la plus heureuse du monde. Je te valoriserai et te présenterai à la face du monde comme ma reine. Je ferai de toi la femme la plus enviée de toutes les femmes, je te comblerai d’amour et jamais tu ne manqueras de quelque chose », a indiqué Apoutchou national.

Puis d’ajouter: » Dieu me fait savoir que j’ai une grande destinée devant moi et j’ai besoin d’une femme qui est à la hauteur de ma destinée et je ne vois que toi parmi ces 5,9 milliards de femmes qui existent dans ce monde, c’est toi que mon coeur a choisie. Toutes les femmes sont belles mais aucune ne t’arrive à la cheville. Emma, si t’aimer est un crime, j’aimerais que tu me condamnes au tribunal de ton cœur afin que je sois condamné à jamais. Je t’offre mon âme, fais de ça ce que tu veux. Fais de moi ton petit Emmanuel Macron », a insisté Apoutchou national.