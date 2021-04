Officiellement le top départ de la 40è édition du Popo Carnaval a été donné le jeudi 08 avril à la place Kouadio Amangoua de Bonoua. Sous les auspices de sa Majesté Nanan Kacou Venance, Roi des Abouré Ehivet. Ainsi que des autorités administratives et politiques de la ville.

40e Popo Carnaval de Bonoua : Comment Brassivoire brasse culture, économie et tourisme dans le Sud-Comoé

La cérémonie a mis en lumière l’impact de l’accompagnement du sponsor leader Brassivoire. Précisément sur l’écosystèmes culturel et écotouristique de toute une région. groupe de danse traditionnelle Bibleya a ouvert le bal. Plusieurs centaines d’artistes locaux (danseurs, chansonniers, habilleurs, maquilleurs, chorégraphes …) reprennent ainsi du service. Le commissaire général du festival, Kakou Paul, tout comme les autorités l’ayant succédé au pupitre, a relevé en effet l’impact négatif de la pandémie à coronavirus sur l’économie. Crise sanitaire qui a empêché la tenue du festival en 2020.

Fort de sa stature d’évènement culturel le plus populaire ivoirien, le Popo Carnaval contribue fortement au développement de Bonoua ; par-delà, de toute la région du Sud Comoé. L’édition de 2021, la 40è du genre, est donc celle de la relance et de la maturité selon les initiateurs. D’où le thème : « Popo Carnaval, 40è édition au service du développement culturel et touristique pour une Côte d’Ivoire unie».

C’est justement à cet appel au développement qu’entend répondre Brassivoire, plus gros accompagnateur du Popo carnaval. Pour Dabila Ouattara, Manager Sponsoring du brasseur des marques Ivoire, « malgré les contraintes que nous impose cette pandémie, nous devons vivre et faire rayonner notre culture. »

Rappelant le Popo Tour qui a permis de sillonner Dabou, Grand Bassam et Aboisso en prélude à l’ouverture officielle, M. Dabila s’est réjoui du fait que « la bière Ivoire aie pris sa part de contribution pour apporter du meilleur aux festivaliers. »

Le représentant de la marque Ivoire, a fini son propos en conviant les festivaliers au ‘’Village Ivoire’’. « Allons partager ensemble des moments de convivialité avec Rhino, les bières Ivoire, Ivoire Black, Heineken et Desperados», a-t-il recommandé. Notons que le ‘’Village Ivoire’’ est logé sur le site de l’ancienne Sous-préfecture de la ville de Bonoua.

Établi sur 3 hectares, ce ‘’Village’’ abrite une cinquantaine de maquis et une quarantaine de restaurants et points de bouffe etc. A ne pas occulter les activités satellites (Car, taxi, moto taxi, station essence, hôtels, tourisme…) gravitant autour de cette déferlante.

A cela, s’ajoutent les milliers de chaises, de tables et d’accessoires carnavalesques qui meublent ce géant maquis, fournis par des opérateurs locaux. Soit de milliers d’emplois créés et tournant à plein régime durant les 15 jours que courront le Popo Carnaval; et ce, grâce à Brassivoire.